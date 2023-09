La pista de hipercoches de lujo más famosa. ¡Top 3 locos!

A continuación se muestra una lista de los autos de lujo más emblemáticos de todos los tiempos…

Si hubiera un polo en la historiaConducir coches El que demostró ser capaz de atraer a legiones de entusiastas, incluso los más inesperados, fue sin duda el de Hipercoche de lujo de un sendero. Y ten cuidado; Ciertamente no nos referimos a Un asiento Usado antes pilotos De la Fórmula 1, en definitiva Vehículos Demasiado complejo para la “gente corriente”; Ni siquiera lo estamos señalando Deportes Coches de carreras, estos son muy espartanos a los que nos referimos específicamente. superdeportivos Hecho por marca para Bienestarpero sólo se puede utilizar en el camino y no en el camino. No se puede definir simplemente como SuperdeportivosPero son algo más que eso; Cualquier cosa más exclusiva, más extrema, más sorprendente. que Sector automotriz, si podemos definirlo de esta manera, que no lleva muchos años detrás, pero que ciertamente ha construido su importante historia. Éstos son algunos de ellos más popular Hipercoche de lujo. ¡Literalmente te vuelven loco!

La diferencia entre superdeportivos y superdeportivos puede haber confundido a algunos lectores, especialmente a aquellos menos familiarizados con el tema. Así, para definir clara y claramente esta contradicción, todo lo que tenemos que hacer es confiar en las definiciones de los dos términos. Por lo tanto, un “superdeportivo” suele definirse como un automóvil deportivo que se caracteriza por un alto grado de lujo y, sobre todo, por una lista de precios cara.

La pregunta habitual también se refiere a la definición de “superdeportivo”; Pero en este caso todo aumenta de tamaño. En primer lugar, estos coches se diferencian de los primeros porque se fabricaron en una edición limitada y, por tanto, sólo estaban disponibles para unos pocos afortunados; Además, el rendimiento ha mejorado aún más y los precios han aumentado espectacularmente, superando a menudo las famosas seis cifras.

Y quizás, ciertamente, sea precisamente esta singularidad la que hace que estos vehículos sean tan atractivos; Y atractivo para todos. Una exclusividad que se vuelve aún más elitista cuando los superdeportivos en cuestión sólo se pueden utilizar en los circuitos.

Pero en los últimos años, el servicio que ofrecen algunos circuitos italianos se ha vuelto muy popular, permitiendo a la gente común, previo pago por supuesto, experimentar la gran sensación de conducir uno de estos superdeportivos de lujo en una pista propia. Es obligatoria una pequeña lección de iniciación a la conducción, con consejos y enseñanzas básicas, y sobre todo el uso de casco a bordo.

Al fin y al cabo, estamos hablando de un mundo exclusivo, pero, como se mencionó anteriormente, es muy popular por eso mismo; Para siempre. Entonces, aquí hay algunos autos de lujo increíbles (entre los autos de lujo más recientes) que han hecho soñar a millones y millones de entusiastas…

Heredero de la leyenda del 911, esto es suficiente para entender el nivel. Presentamos el Porsche 911 GT2 RS Clubsport

Así que comencemos con uno de los grandes mitos sobre las cuatro ruedas. De hecho, este superdeportivo de lujo es hija de la icónica tradición del Porsche 911, modelo insignia de la venerable marca automovilística de Stuttgart, un modelo que ha apagado 60 velas en 2023 y que seguro que no quiere dejar de sorprender. Sin embargo, el protagonista aquí es una versión de pista nacida recién en 2018. Su nombre es Porsche 911 GT2 RS Clubsport y representa la segunda evolución del GT2 RS derivada de la pista después del 935. Se trata de una producción limitada de solo 200 copias. . Un coche capaz de equipar un motor 3.8 biturbo de 700 CV, el mismo que el GT2 RS de calle, y capaz de alcanzar unas prestaciones equivalentes a 340 km/h de velocidad máxima y acelerar de 0 a 100 en tan sólo dos segundos. 8 segundos.

Más exclusivo y sobre todo más extremo, así es el Pagani Zonda R, ¡leyenda de la pista!

Pasemos a otro de los superdeportivos tope de gama más exclusivos. Su nombre es Pagani Zonda R, un nombre que debería evocar buenos recuerdos y pensamientos idílicos en la mente de todo entusiasta del género. Se trata de un coche del que se produjeron tan solo 15 unidades entre 2007 y 2011. El coche en cuestión, además de su diseño muy potente, cuenta con un motor M120 V12 de 6 litros y 750 CV. Un motor cuanto menos loco, gracias al cual el Zonda R pudo obtener el antiguo récord alemán de vuelta en Nürburgring en la categoría de coches de carretera, desvirtuando el antiguo resultado obtenido por el Ferrari 599XX (6’58”) con un increíble tiempo de 6’47”.

El orgullo del Made in Italy en la pista sólo lo puede firmar Ferrari, o más bien LaFerrari…

Concluimos con otro nombre icónico de esta categoría, made in Italy como el anterior Pagani pero quizás más italiano, como sólo puede serlo Ferrari. Hablamos de LaFerrari, uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía de Maranello, nacido en 2013 y dotado (con detalles sorprendentes en su momento) de una exclusiva tecnología híbrida llamada HY-KERS. Además, fue el primer coche de carretera del Cavallino Rampante que tenía controles dinámicos combinados con aerodinámica activa. En este caso, el motor V12 con propulsor eléctrico de 120 kW tiene una potencia máxima total de 963 CV, con una velocidad máxima de 350 km/h. ¡Hipercoche si alguna vez hubo uno!