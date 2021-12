Forza Horizon 5 en la cima – Nerd4.life

Como puede ver, hay muchos otros títulos antes de Forza Horizon 5 y Final Fantasy XIV: Endwalker, pero estos son todos Volver a publicar o transferir de los juegos lanzados anteriormente, mientras que los juegos de 2021 en realidad comienzan desde el sexto lugar.

El primero en el ranking será Disco Elysium: The Final Cut, una versión revisada y parcheada del fantástico RPG ZA / UM lanzado el año anterior, así como The House in Fata Morgana lanzado en 2012 en Japón. Tetris Effect: Connected es un puerto con adiciones al original que llegó en 2018, al igual que Hades es la desviación de PS5 y Xbox Series X del galardonado título de 2020.

Si solo se tuvieran en cuenta los juegos Lanzado en 2021Por tanto, el ranking arranca prácticamente desde el sexto lugar, donde nos encontramos con Forza Horizon 5, seguido de Final Fantasy XIV: Endwalker y luego Psychonauts 2.