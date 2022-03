Starfield, un mundo abierto construido para itinerancia: nuevos detalles de Bethesda

“Hecho para vagabundos” es un eslogan aparentemente simple, pero que es de gran interés para aquellos que conocen y aprecian los juegos. BethesdaY, quizás, eso es lo que muchos querían escuchar de Todd Howard y sus compañeros de trabajo sobre Starfield, el protagonista de un nuevo video en profundidad del que surgieron otros datos interesantes.

El director del juego Todd Howard, el director de diseño Emil Pagliarolo, el diseñador de tareas Will Sheen y el diseñador gráfico jefe Stefan Bailey fueron los protagonistas del nuevo video “In the Starfield: Episode 2”, una mesa redonda en la que se expusieron algunos aspectos relacionados con el diseño. Y el concepto de Starfield, donde no se mostró la jugabilidad (excepto en un segmento muy corto), por supuesto.

Así que tendremos que esperar al próximo evento máximo que probablemente sea en primavera, y Bethesda no tiene intención de oponerse a lo mencionado anteriormente, obviamente. En cualquier caso, se hicieron declaraciones importantes, pero la más importante es la abreviatura del título de este episodio del video diario: “Starfield será un mundo abierto creado para vagabundos”porque es el núcleo del mundo abierto construido por Bethesda y es, básicamente, lo que todos quieren de esta nueva experiencia de juego.

Como mencionó Pagliarulo, se trata de crear una simulación que integre elementos clásicos de RPG, pero todo está conectado en un nivel particularmente amplio y debe incluir muchas variables adicionales, abriendo las muchas posibilidades diferentes que la libertad de elección brinda a los jugadores. Además, otro tema dominante en Starfield es el hecho de que algunas de las características históricas de los juegos de rol clásicos se restauran y proponen en nuevas formas.