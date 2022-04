Fecha y hora de revelación de la nueva expansión – Nerd4.life

Blizzard ha anunciado más detalles sobre el evento del espectáculo para Nueva expansión desde mundo de latas la próxima semana. La detección se fija en 18:00 CET del martes 19 de abril de 2022y el programa se transmitirá en vivo en Twitch y YouTube.

Puedes seguir el nuevo programa de expansión en Canal de contracción de World of Warcraft o en el responsable YouTube. No se dieron más detalles sobre el evento, pero es imprescindible para todos los jugadores de MMORPG.



World of Warcraft, imagen promocional de Shadowlands

“World of Warcraft ha despertado la imaginación con sus ricas historias y mundos en constante expansión a lo largo de la expansión Shadowlands. Desde las profundidades de la desesperación de Mao hasta las extensiones etéreas de Zerith Mortis, Shadowlands presenta un mundo que desafía a los héroes a enfrentarse a fuerzas que amenazan con alterar el equilibrio cósmico entre la vida y la muerte. Ahora que la historia de Shadowlands ha terminado, es hora de echar un vistazo a lo que les espera a los héroes de Azeroth. El equipo de desarrollo de World of Warcraft está deseando compartir en qué ha estado trabajando. Marca la fecha en el calendario para no perderte ni un segundo”, se lee en el post publicado en el sitio web oficial.

Por el momento, poco o nada se sabe sobre la próxima expansión de World of Warcraft. Pero según una filtración que apareció en la red a principios de este mes, lleva el nombre de “Dragonflight” y que será posible precomprar tres versiones diferentes, a saber, Basic, “Heroic” y “Epic Expansion”.