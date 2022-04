PlayStation y Nintendo están cambiando las reglas de PS Plus y Switch Online, en beneficio de los jugadores – Nerd4.life

El sony quien – cual nintendo Han accedido a actualizar reglas rectoras relacionado con cada uno de ellos Servicios de suscripción en línea -es decir, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online-, tras una investigación sobre prácticas de renovación automática por parte de la Autoridad de Mercados y Competencia.

sony Acordó implementar nuevos procedimientos para los suscriptores de PS Plus, que incluyen llamar a los clientes antiguos que no han usado el servicio durante un tiempo para recordarles cómo cancelar sus suscripciones. Si los usuarios no cancelan el Servicio pero aún no lo usan activamente, Sony dejará de aceptar pagos automáticos.

además nintendo ha cambiado sus prácticas comerciales; Su servicio Nintendo Switch Online ya no se venderá con la renovación automática configurada como predeterminada. Si los usuarios desean activarlo, deberán hacerlo después del registro.



Playstation Plus

Estos cambios vienen después de los de microsoft, que cambió la forma en que proporcionaba información a los suscriptores de Game Pass. En enero pasado, la empresa propuso nuevos términos que muestran claramente la información sobre la suscripción, incluido el precio, cómo cancelarla y cómo obtener un reembolso.

“Como resultado de nuestras investigaciones, se han realizado una serie de cambios en esta área para proteger a los clientes y ayudar a abordar las preocupaciones sobre la renovación automática de la suscripción”, dijo. Michael GrenfellDirector Ejecutivo de la aplicación de la Autoridad de Mercados de Capitales.

“El anuncio de hoy concluye nuestra investigación sobre la industria de los juegos en línea. Las empresas de otras industrias que ofrecen suscripciones de renovación automática deben revisar sus prácticas para asegurarse de que cumplen con la ley del consumidor”.