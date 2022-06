La nave espacial Mars Express finalmente obtuvo una actualización para Windows 98

Los ingenieros de la Agencia Espacial Europea (ESA) se están preparando para actualizar Windows 98 en un orbitador de Marte. La nave espacial Mars Express ha estado en funcionamiento durante más de 19 años, y el instrumento Mars Advanced Radar for Subsurface Instrumentation and Ion Sounding (MARSIS) a bordo utiliza software basado en Windows 98. Afortunadamente para la humanidad y para el Planeta Rojo, la Agencia Espacial Europea no es No se puede actualizar a Windows ME.

El instrumento MARSIS del Mars Express de la ESA fue clave para descubrir Un enorme acuífero subterráneo para agua subterránea líquida en el Planeta Rojo en 2018. Esta nueva e importante actualización del software “permitirá ver debajo de la superficie de Marte y su luna Fobos con más detalle que nunca”. Según la Agencia Espacial Europea. La agencia lanzó originalmente Mars Express al espacio en 2003 como su primera misión al Planeta Rojo, y ha pasado casi dos décadas explorando la superficie del planeta.

MARSIS utiliza ondas de radio de baja frecuencia que rebotan en la superficie de Marte para buscar agua y estudiar la atmósfera del planeta rojo. La antena de 130 pies del dispositivo es capaz de buscar tres millas debajo de la superficie de Marte, y las actualizaciones de software mejorarán la recepción de señales a bordo y el procesamiento de datos para mejorar la calidad de los datos que se envían a la Tierra.

“Enfrentamos una serie de desafíos para mejorar el rendimiento de MARSIS”, explica Carlo Nina, ingeniero de software de Enginium que está ayudando a la ESA con la actualización. “Sobre todo porque MARSIS se creó originalmente hace más de 20 años, utilizando un entorno de desarrollo basado en Microsoft Windows 98”.

La Agencia Espacial Europea (ESA) y los operadores del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) han confiado en la tecnología para almacenar muchos datos de alta resolución en el instrumento MARSIS, pero llena rápidamente la memoria interna. “Al ignorar los datos que no necesitamos, el nuevo software nos permite ejecutar MARSIS cinco veces más tiempo y explorar un área mucho más grande con cada pasada”, dice Andrea Cicchetti, directora de operaciones de MARSIS en INAF. El nuevo programa nos ayudará a estudiar estas regiones de forma más rápida y extensa en alta resolución y confirmar si albergan nuevas fuentes de agua en Marte. Es realmente como tener un nuevo instrumento a bordo del Mars Express casi 20 años después de su lanzamiento”.

La ESA no ha detallado el software exacto al que se está actualizando MARSIS, pero es poco probable que el equipo haya actualizado su CPU y habilitado TPM 2.0 en el BIOS para instalar Windows 11. ¿Correcto?