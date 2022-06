Lo que necesitas saber sobre la enfermedad.

La poliomielitis se puede erradicar y existen vacunas eficaces contra ella. (representante)

Justo cuando pensábamos que la viruela del simio sería el nuevo temor del virus para 2022, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha declarado un incidente nacional. Detección repetida del virus de la poliomielitis en aguas residuales en el norte y este de Londres. Las lecturas positivas repetidas de poliomielitis indican una infección en curso y una posible transmisión en el área. Esto es inesperado ya que el Reino Unido ha sido declarado libre de polio desde 2003. Esto es lo que necesita saber.

poliomielitis La poliomielitis (polio) es una enfermedad devastadora que históricamente ha causado parálisis y muerte en todo el mundo. La causan los poliovirus, que son pequeños virus de ARN que pueden dañar las células del sistema nervioso.

No se encuentra en animales, por lo tanto, como la viruela, se puede erradicar. Gracias Campañas de Vacunación EfectivasNos hemos estado acercando a esa meta cada año.

allá Tres tipos Del virus de la poliomielitis, la infección o la inmunización con un tipo no protege contra otro tipo. El poliovirus tipo 1 continuó causando brotes, pero la transmisión por los tipos 2 y 3 se detuvo con éxito mediante la vacunación.

El virus de la poliomielitis se transmite por gotitas respiratorias, pero también se puede contraer de los alimentos o el agua que ha estado en contacto con las heces de una persona infectada.

Puede vivir a temperaturas normales durante varios días. Los últimos brotes restantes se asociaron con áreas con saneamiento deficiente a las que era difícil llegar con vacunas. Afganistán y Pakistán son los únicos países en los que la poliomielitis salvaje sigue siendo endémica y dirigida programas de erradicación Para detener la propagación del virus a otros países.

El papel crítico de las vacunas

Las vacunas fueron cruciales para erradicar la poliomielitis. En 2021 hubo Menos de 700 casos reportados alrededor del mundo.

En el Reino Unido, se usa la vacuna contra la poliomielitis inyectada. Contiene virus inactivado (IPV), que es seguro y eficaz para proteger a la persona vacunada de la parálisis, pero es menos eficaz para estimular la inmunidad localizada en el intestino, por lo que las personas vacunadas aún pueden infectarse y excretar el virus infeccioso, aunque es posible que no lo hagan. Los síntomas parecen los mismos.

La IPV brinda una excelente protección para el individuo, pero no es suficiente para controlar la epidemia en malas condiciones sanitarias. La vacuna oral contra la poliomielitis (OPV), que contiene virus vivos pero debilitados, es ideal para este propósito. La vacuna oral se administra por goteo y no requiere personal capacitado ni equipo estéril para administrarla, por lo que puede llegar a más comunidades.

Esta vacuna puede estimular una fuerte inmunidad en el intestino y puede prevenir la liberación de poliovirus salvajes. Dado que contiene un virus vivo, puede propagarse a los contactos cercanos de la persona vacunada y también a su protección. También es más barato que IPV.

La desventaja de usar la vacuna oral es que el virus debilitado puede mutar y, en casos raros, puede revertir a variantes paralizantes.

Nuestro sistema inmunitario elimina la OPV en cuestión de días, pero es posible que este no sea el caso en personas con sistemas inmunitarios debilitados que pueden portar el virus por más tiempo, lo que aumenta la posibilidad de mutaciones. En países que no están inmunizados, esto puede conducir a la propagación del virus de la poliomielitis derivado de la vacuna (VDPV). De hecho, el virus detectado en las aguas residuales de Londres era un tipo derivado de la vacuna, VDPV tipo 2. Todavía no existe un poliovirus salvaje en el Reino Unido.

La poliomielitis derivada de la vacuna puede causar una infección asintomática en personas vacunadas con IPV y se elimina en las heces porque no hay protección local del intestino con IPV. Por lo tanto, se puede detectar en las aguas residuales.

Los métodos de detección son sensibles, pero una sola lectura positiva no hará sonar la alarma. El VDPV tipo 1 fue Revelado recientemente En aguas residuales en Kolkata. Se cree que es de un caso importado de una persona vacunada con un sistema inmunitario debilitado que no puede eliminar la cepa de la vacuna del cuerpo.

allá no hay informes de parálisis asociada con la poliomielitis en el Reino Unido.

Para prevenir enfermedades, debemos asegurarnos de que los miembros de la familia estén al día con sus vacunas, especialmente los niños que pueden haberse saltado el ciclo de vacunación debido a la pandemia de COVID. La IPV es segura, gratuita y eficaz para prevenir la poliomielitis. A diferencia de las vacunas contra la viruela del simio, que escasean y están disponibles para los grupos de alto riesgo, la vacuna IPV está disponible para todos en el Reino Unido a través de un médico de cabecera.

