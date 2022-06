La Juventus propone a Arthur y Milan Pobiga

Las últimas palabras del centrocampista no pasaron desapercibidas en Trigoria. Sin divorcio, la renovación es posible con una condición “baja”

El mundo del canto giallorosse se conmueve por él ultimas palabras De Nicolás Zaniolo quien hizo un guiño a la posibilidad de convertirse en el heredero de Dybala y reiteró su gran aprecio por Ibrahimovic para luego confirmar el concepto que expresó inmediatamente después de ganar la liga de conferencia: “¿El futuro? La vida es impredecible“Sin perjuicio de que declarar la lealtad en los complejos esquemas del mercado de fichajes es diferente a afirmar la permanencia, del mismo modo que un desequilibrio conducirá seguramente a la venta y situación de origen”. Roma En proceso de formación. El centrocampista no está en el mercado pero el precio está puesto – 60 millones de euros – Ante una oferta justa, será más fácil demostrar ante la UEFA, a medida que se acerque el nuevo acuerdo transaccional, de buena fe para aunar competitividad y sostenibilidad.

“Los rasgos de una larga e inevitable despedida”, escribió Il Messaggero, recorren los gestos de Juventus y Milán Dado que Zaniolo ya ha anunciado que no está interesado en propuestas extranjeras provenientes de Tottenham y Hoffenheim. Los Bianconeri, informa Tuttosport, sugieren Arturo Más adaptación económica: El brasileño estaría interesado en Mourinho por sus características de regate pero la implicación del centrocampista es prohibitiva. Los rossoneri también intentan abaratar el carné, entre los nombres propuestos para la Roma, el que más convence es Bubiga. Por otro lado, el club giallorossi pretende rentabilizar al máximo también porque el 15% del dinero recaudado irá destinado al Inter, que ostenta una condición en este sentido desde el traspaso del jugador.



Zaniolo: "Si me fuera de Roma echaría de menos a mucha gente. ¿El heredero de Dybala?







El diario rumano explica que la comitiva de Zaniolo estaba tranquila, quizás dándose cuenta de que tarde o temprano la situación se abriría. En un sentido u otro: no se debe ignorar que al final del mercado de fichajes, a falta de propuestas convincentes, la Roma se quedará con mucho gusto con la azul y luego se sentará a la mesa con el agente Vigorelli para renovar el citado contrato. No he hablado desde finales de octubre. En ese momento puede Extensión del Acuerdo Un año, hasta 2025, ingresando a un expediente artículo “bajo”, sui 40 millones de euros.