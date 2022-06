Entrenador de Olympia: “No hubo historia de que nuestra gran afición nos ayudó”

tensión entre Olympia Milán y Virtus Bolonia Tras las polémicas de los últimos días suscitadas por el boloñés. Ettore Messina todavía muerde a sus oponentes Después de ganar el quinto campeonato de su carrera, fue 29 en la historia de Milán: “No estábamos solos pero nos sentimos bien acompañados, con nuestro grupo y con nuestro público. Nunca debes celebrar contra alguien, solo celebrar con los que te quieren”. La referencia del entrenador Olimpia a una declaración hecha por el CEO de Virtus, Luca Baraldi, quien dijo que Virtus se sentía solo contra todos los demás.

Messina no oculta los sentimientos: “Creo que es un gran resultado. Nos recuperamos de las lesiones y otros problemas, presionamos. Hoy no hubo historia, con la ayuda de esta gran multitud – agregó el técnico – fue la finalización de mi tercera año, ganamos la Copa de Italia dos veces, el Scudetto, llegamos a la final Cuarto y tercero en la temporada regular este año. Estoy feliz con la oportunidad que me dio el Sr. Armani. ¿La tercera estrella? Falta una. Ahora veamos qué el futuro nos lo dice”.



