Campeona del mundo en braza 100

El vareseño de 22 años va por detrás de Arno Kamenga (58,62) ​​y Nick Fink (58,65).

El mejor día en la carrera juvenil. Nicolás Martinini, Por ahora. En Budapest, en la final 100 braza La clase ’99 está cerrada para todos. 58.26 (nuevo récord italiano), Gana el título mundial. Y detrás de él está el holandés. Arno Kamenga (58.62) y americano Nick Fink (58,65). El éxito coincidió con la dedicación de Martini, que le había arrebatado una medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos desde la misma distancia.

Nicolò Martinenghi escribe una nueva pieza en la historia de la natación italiana. En el Campeonato del Mundo de Budapest 2022, el vareseño ganó la medalla de oro en los 100 metros braza y se convirtió en el primer campeón mundial azul en una disciplina distinta al estilo libre. La clase del 99, el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio, comienza bien y se convierte en el segundo lugar, solo detrás del estadounidense Nick Fink, poniendo el turbo en el segundo tanque y rematando rápidamente, luchando contra un intento de recuperación del holandés Kamenga. Luego, el Martinini dorado toma un 26 de 58 pulgadas frente a Kamenga (62 de 58 pulgadas) y Fink (65 de 58 pulgadas). Para Italia, la segunda medalla llega inmediatamente en dos días, después del bronce en el relevo 4×100 estilo libre masculino.



Dudoso y presa de las emociones, Martinini comenta sobre su carrera de la siguiente manera: “Es tan extraño, soy tan feliz de un lado y tan menos del otro, Esperaba más a tiempo”. Tiempo suficiente para hacer historia: ningún azul ha ganado nunca una medalla de oro en los 100 metros braza en los Campeonatos del Mundo de Pista Larga. Además, para Italia, este es el primer éxito mundial en un campo que no sea el estilo libre, si se excluyen los eventos mixtos. “Es una emoción alucinatoriaLa primera medalla de oro en un Mundial de larga distancia.

Quinto lugar con algo de arrepentimiento en su lugar Tomás será A 50 metros mariposa. El joven de 21 años lucha por una medalla hasta los últimos metros, pero su 86 de 22 pulgadas no le alcanza para subir al podio por apenas siete centésimas de segundo. El habitual éxito de Caeleb Dressel (22″ 57) sobre Nicolas Santos (22″ 78) y Michael Andrew (22″ 79). Ceccon se consuela alcanzando la final de los 100 metros con el récord italiano de 52″ 12, el segundo mejor tiempo Entre las semifinalistas, a pesar del aparente manejo de la energía en los últimos 20 metros, el objetivo también lo consiguió Benedetta Pellato, que ganó los 100 metros braza femeninos con la primera batería en 1’05 en el 88 y es aspirante a la campeona en la final de mañana Sin embargo, todavía no se excluye ariana castiglionidonde un tiempo de 1’06” 59 no es suficiente. La 100 veces mundial de espalda Margarita Panzera también frena en semifinales, por veinte con 1’00” 26, y Silvia Scalia, 11 veces en la general a 1’00 58. Finalmente, no hay nada que hacer por Marco Di Tullio, que fue eliminado en los 200 metros libres en 1’46 pulgadas 29, décimo mejor tiempo.