“¿Venderme? ¡No dije que quería irme de Nápoles!”

Mercado de fichajes de Nápoles – Peter Zelensky desmiente los rumores de una posible despedida de Nápoles. El centrocampista, que marcó ayer ante Polonia en Holanda, realizó unas declaraciones en la zona mixta al término del partido de la Nations League.

Estas son las palabras de Zelensky en la región mixta después de Holanda y Polonia:

“¿Me iré del Napoli en la próxima ventana de fichajes? No entiendo de dónde vienen estos rumores, y no creo que mi aventura en Nápoles acabe este verano. Tengo un contrato importante con el club, durará otros dos años y en Napoli me siento bien, aunque en alguna parte lea lo contrario. El deseo de dejar el club nunca salió de mi boca. Así es, tuve un momento difícil en la segunda mitad de la temporada, pero no pondría fin a mi vida en el azul. Quiero seguir en el Napoli porque es un gran equipo”.