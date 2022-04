“Es poco probable que el tribunal pueda aceptar las propuestas del fiscal. Será más fácil castigar a la Juventus”

Giuseppe Pecoraro, exfiscal de la FIFA, dijo en su discurso sobre el caso de plusvalía en Punto Novo Radio, durante el programa deportivo Punto Novo: “La falta de reglas en cuanto a la relación entre el club y los agentes y la relación entre el club y los jugadores es claro que a falta de reglas de Es muy difícil ir a descubrir las plusvalías, si no se tienen los medios Es importante descubrirlo porque refleja los balances de los equipos, la participación en torneos, la posibilidad de comprar y vender, etc. La carta de ganancias de capital es muy importante, debe encontrar su lugar en la disciplina más amplia a la que pertenece La Federación Nadie quiere disciplina. El sistema de fútbol debe cambiar, los tiempos han cambiado. Hoy ya no tenemos equipos de fútbol, sino clubes de fútbol. Algo completamente diferente es el empresario dueño de las acciones del equipo. Entonces el problema no es la pérdida de recursos, entonces es necesario que los presupuestos se mantengan así para continuar con la actividad deportiva. Entonces el problema es la fuente, la reforma. El partido se ha convertido en un espectáculo que hay que cambiar radicalmente. Balance del presupuesto. Mientras Barcelona y Real Madrid pudieran gastar no querían una Superlega, pero cuando esos recursos no fueron suficientes, se habló de una Superlega. Los que obtienen ganancias de capital no sugieren ninguna sentencia. Es poco probable que el tribunal pueda aceptarlos. Es más fácil encontrar la posibilidad de sancionar a la Juventus porque hay hechos confirmados por el fiscal de Turín que el fiscal federal puede utilizar como prueba. Por otro lado, si no hay tales pruebas, creo que es difícil llegar a un veredicto de culpabilidad. Un buen ejemplo lo dieron el Milan con Donnarumma y la Juventus con Dybala, lo mismo está por hacer y espero que De Laurentiis lo siga haciendo en Nápoles, sin comprometer el valor del equipo. El Milan se enfrentó a un gran portero como Minyan y ahorró muchos millones a Donnarumma. Esto es porque hay demandantes. No es solo culpa de ellos sino también de las empresas que aceptan. Deberíamos establecer una tarifa que permita a las empresas respirar”.