Ronaldo: “Antes de irme al Milán llamé a Moratti, quería volver al Inter”

En una entrevista con Alessandro Del Piero de Sky Sports, el exdelantero del Inter de Milán, Ronaldo, habló sobre la Liga de Campeones, pero no solo. Estas son las palabras del programa:

“Siempre he sido humilde y transparente. En Italia vivimos una época maravillosa. Me trataron como a un local, incluso mis oponentes, amigos y compañeros de equipo. Siempre extrañaré a Italia”.

“Soy muy apegado al Inter y al Real. En Barcelona un año excepcional y terminó mal, salí con un sabor amargo. Me fui al Milán, pero primero quería volver al Inter, llamé a Moratti. Ya estaba en Milán en Milán. Pedigrí, pero una experiencia increíble. Era un club “Avanzado en tecnología, en infraestructura, lo han hecho mejor que otros. Con las inversiones que hizo Moratti no ganamos, hay algo más detrás que permite el “No sé a quién quería provocar contra el Inter con la camiseta del Milán, si a la afición o a Moratti”. La relación con el Inter siempre ha sido y siempre será excelente”.

“Seguramente los récords serán derrotados, se hicieron para esto. Pero es difícil comparar generaciones diferentes. No hay estándares correctos para hacer esto. Elijo nuestra generación sin duda. Fuimos fuertes en muchos, y hoy no lo es. No son fuertes, Cristiano, Messi y Neymar Muy fuertes, pero a otros les falta, no solo en Italia.

“Klopp y Guardiola inspiran a todos, vi el partido con mucha alegría. Fue un nivel muy alto. No sé dónde quería jugar, Pep no usa mucho el corazón del delantero. Vive el fútbol inglés en un manera especial.”

“El fútbol en el campo físico ha mejorado mucho, antes entrenábamos diferente. Cooper me hizo calentar durante 4 km. Luché contra estos ejercicios, correr me dolía mucho, quería hacer más sprints. Ahora no hay lentos”. jugadores, no puedes encontrar 10 como Guti, solo técnicos. En nuestra generación había muchas técnicas, y hoy los atacantes tienen más protección”.

“La lesión me afectó, tuve que rehacerme con mis cualidades. No sabía si podía recuperarme. La cabeza es la que es, hay que adaptarse para ser decisivo en los partidos en los entrenamientos. todavia era rapido Era la liga italiana La mayor referencia mundial La Juventus y tu Del Piero me inspiraron y me llevaron a rendir cada dia mejor Era una gran manera de llegar a Italia y tenia que enfrentar la fuerza de la Juve Fue muy dificil “Fue hermoso. Vi una entrevista con Totti que dijo que extrañaba jugar conmigo: es bueno tener oponentes como tú”.

“Italia no puede estar sin la Copa del Mundo. Necesitamos entender qué salió mal, necesitamos coraje para cambiar. Necesitamos entender que el fútbol está cambiando. Italia y Brasil tienen talento…”.

