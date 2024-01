La influencer reaparece en redes sociales/vídeo

Ropa roja, multitudes frente al televisor contando atrás, coronas de flores y botellas abiertas al final de la cuenta atrás. A primera vista podría ser celebraciones de año nuevo En cualquier hogar italiano. Si no fuera por un detalle sería insignificante. Son las 21.07. Y no, nadie adelantó el reloj como en la famosa escena de Nochevieja de la primera película del ingeniero Fantozzi: In Casa. Veragnise Descorchas y brindas como si ya hubiera llegado la medianoche (completa con la franja horaria en tu celular para enfatizar que en realidad no es así). ¿la razón? Posible Mandar a sus hijos a la camaY León y Vitoria, justo a tiempo para que sean pequeños y puedan disfrutar de las fiestas sin preocuparse de tener que cuidar a sus hijos.

Chiara Ferragni disfruta de una fiesta de Nochevieja celebrada para sus hijos a las 21 horas

Puede parecer tranquilo Nochevieja en familia (En el reel se puede vislumbrar a su hermana Valentina y a su mamá) La que celebró (de antemano) Chiara Ferragni y Fedez Tras el caos, se vinculó a una organización benéfica falsa con la venta de Pandorus y huevos de Pascua “de marca” anunciados por la propia emprendedora digital.

Ferragni participó con un vestido largo rojo en el espectáculo infantil organizado por Fedez y apareció Divertida y sonriendo porque hacía mucho que no aparecía. ¿Un caso aislado debido al ambiente de alegría y preocupación durante el período del Eid, o la primera muestra de su regreso a las redes sociales?

La influencer, que tiene 29,5 millones de seguidores sólo en Instagram, ha abandonado el jardín de su casa, es decir, las redes sociales, desde que acabó envuelta en la tormenta de falsas causas benéficas, salvo el vídeo de disculpa, que recibió 1,4 millones de me gusta y 138 mil. comentarios. Aperitivos para una vuelta al estilo en 2024? Sólo el Año Nuevo podrá darnos estas respuestas. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho más.