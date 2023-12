Chiara Ferragni, línea de joyería fallida. “Esperábamos más”, The Bang – El Tiempo

Primero están los pandoros y los huevos de Pascua. Ahora el dinero está relacionado con las gemas. Repubblica explica el nuevo problema al que se enfrenta Chiara Ferragni, que profundiza en la cuestión vinculada a la línea de joyería, lanzada en colaboración con el Grupo Morellato en 2021. Paolo Baravelli, propietario de la joyería del mismo nombre en Ferrara, explica los decepcionantes avances de la línea de joyería. La colaboración ya ha dado el visto bueno al influencer: “Creo que puedo expresar la opinión general de que no sólo yo, sino también muchos otros compañeros que se han unido esperaban más. Por un lado, probablemente se trate de un producto “no tan valioso”. Si decides promocionar una botella de agua a 8 euros, no podrás crear una joya a partir de 49 euros. La gente espera algo más elitista, y quizás era necesaria otra inversión en materiales, centrándose en la plata en lugar de este hipoalergénico. aleación. Además, a una parte de la gente “le gusta”, pero una gran parte de los clientes se ven afectados negativamente. He notado que muchas veces si no etiquetas al influencer, la gema se puede vender. De lo contrario, no “No lo compro. Tengo horas de cola que no desaparecen ni siquiera con las ventas”.

Pero esto no es todo. Paravelli vuelve a atacar a la esposa de Fedez: “Las joyas de la línea llegan tarde. Esto también sucedió con la última colección en septiembre de 2023, con los artículos en nuestra tienda solo varios días después del anuncio de la línea en el mercado.