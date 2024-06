La Epic Games Store ha sido hackeada: ha surgido una enorme lista de próximos juegos no anunciados

Recientemente fue Lanzamiento del sitio web de EpicDB , equivalente a SteamDB pero para Epic Games Store. Es un sitio que busca información en las bases de datos de la tienda digital de Epic Games, y de allí apareció alguna información Listas de títulos de varias editoriales. Que también contiene cosas no reveladas. La mayoría de ellos tienen nombres en clave, pero algunos ya han sido descifrados.

Lo que se ha descubierto hasta ahora

Por ejemplo, Rockstar Games está a punto de lanzar Semla, que podría ser Max Payne 1+2 Remake o Red Dead Redemption. Actualmente, el tamaño del archivo asociado al nombre es de 10GB, por lo que muchos creen que es el primer juego de Red Dead Redemption porque las dimensiones son muy similares a las de la versión del juego para PS4.

¿Red Dead Redemption llegará a PC?

Sony también tiene varios títulos oscuros que llegarán a Epic Store: El mandamiento debería ser Helldivers 2, y Kondo debería ser Rise of the Ronin (aunque hay dudas sobre este punto debido al editor), Utah debería ser la última parte de nosotros 2, mientras que RhodeIsland debería ser Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ya que la entrada se agregó el mismo día que Spider-Man Remastered. También hay un tal Karak que aún no ha sido identificado.

Es difícil localizar títulos de otras editoriales. Microsoft tiene una versión específica de ZMI CTG y SEGA tiene un juego llamado Terra and Axel (¿un guiño a Streets of Rage?). Activision lanzará este Oranda, mientras que Ubisoft tiene previstos varios lanzamientos difíciles de descifrar: Krempita, Puffpastry, Profiterole, Bibingka, Growtopia, Beavertail, Bearclaw, Cajeta, Glossette, Elymaker, Archlute, Mandocello, Accordion, Caravel y Melodica, Slapstick. y Santa Bárbara.

Apex Legends fue descubierto por Electronic Arts (nombre en clave R5), pero también están los misteriosos Chamaelejp Offenbach y CadetGrey. Bethesda tiene Osiris 2.0 (algo relacionado con DOOM), Brownie, Brant (presumiblemente Doom Eternal) y Pipit próximamente. Entre estas versiones se encuentra la versión remasterizada de The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Apex Legends llega a la Epic Games Store

Entre los otros juegos identificados, de varias editoriales, se destacan los siguientes: Farkleberry, que se supone será el próximo juego de Travelers Tales, el estudio que desarrolló LEGO Star Wars: The Skywalker Saga; Nuevo Turok de Sabre Interactive; El proyecto Batman de Paradox Interactive, que debería ser Bloodlines 2; skopilov de square enix, Quizás Final Fantasy 16. De hecho hay muchos otros también, pero no están identificados.