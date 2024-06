La confesión de Antonello Venditti sobre su padre: “No me arrepiento. Tuvimos una pelea: le rompí la mano”.

40 años después de su lanzamiento, Antonello Venditti vuelve a hablar de “Night Before Exams”, una de sus canciones más exitosas, que ahora se ha convertido en la banda sonora de los exámenes finales de las últimas generaciones. a los microfonos DJ de radio, el cantautor rumano nacido en 1949 explica cómo el significado de esa canción es en realidad mucho más profundo de lo que piensas. Por qué lo publicó varios años después del examen de secundaria: “Creo que es mi privacidad, narrar lo que me pasó unos años después. Me pasó con Classmate, que fue hace unos años. “Llevo conmigo toda mi vida y la historia que he vivido, y me doy cuenta de que es interesante y loca, y también porque me doy cuenta de que es la historia de Italia”.

“Mi madre me quería para ella”.

Sin embargo, Venditti también revela algunos detalles sobre su vida privada. Empezando por la relación con los padres. Por ejemplo con la madre: “Tengo suerte, puedo decir que tengo la piel dura. Mi madre me dijo: “Lo importante es que no seas feliz”. La idea de mi madre era que yo nunca debería tener una mujer, la mujer de mi vida debería ser ella. Yo habría sido de los que luego iban a comer a casa de mi madre todos los domingos. “Él me quería para él.”

Venditti sobre su relación con su padre

Las relaciones con su padre no eran mejores. “Mi padre es alguien de quien no me arrepiento, siempre está conmigo”, recuerda Venditti. Yo llevo las cicatrices, soy mi padre. Cinco minutos no son suficientes para describir esto. Me di cuenta demasiado tarde de que yo era una continuación de él y siempre hubo una relación muy conflictiva, incluso intensa. Nos peleamos. En un momento, mi padre quiso darme una gran bofetada, así que moví el codo para defenderme y le rompí la mano. Pero es alguien con quien ya no logra sobrevivir. Murió en 1999, cuando yo tenía casi 50 años”.

Lea también: