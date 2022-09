La búsqueda de vida inteligente está a punto de recibir más atención

El Telescopio Webb puede mirar tanto de cerca como de lejos. Durante su primer año, alrededor del 7 por ciento de su tiempo se dedicará a observar nuestro sistema solar, según Heidi B. Hamill, un científico interdisciplinario que trabajó en el desarrollo del telescopio. Webb puede analizar las atmósferas de planetas cercanos como Júpiter y Marte utilizando sensores infrarrojos. Estas capacidades también podrían dirigirse a algunos de los exoplanetas más cercanos a la Tierra, como los que rodean a la pequeña estrella Trappist-1, a 40 años luz de distancia.

Uno de los objetivos de este enfoque es discernir una firma biológica, una indicación de que la vida existe (o ha existido) en esos mundos. En la Tierra, la firma biológica puede ser la concha desechada de una almeja, una pluma caída de un pájaro, un helecho petrificado sumergido en rocas sedimentarias. En un exoplaneta, una determinada proporción de gases (oxígeno, metano, H₂O y CO₂, por ejemplo) podría indicar la presencia de microbios o plantas. Nicole Lewis, profesora asociada de astronomía en la Universidad de Cornell, cuyo equipo ha sido aprobado para 22,5 horas de tiempo de observación Webb este año para observar Trappist-1e, uno de los siete planetas que orbitan la estrella Trappist-1, me dijo antes de anunciar el descubrimiento de un biomarcador, Ella tuvo que determinar cuidadosamente la atmósfera del planeta y la posibilidad de habitabilidad. Ella dice: “Primero tenemos que ver si hay aire, y luego podemos preguntar, ‘Bueno, ¿qué hay en el aire?'”. Decir que hay una firma vital.

Las firmas biométricas y técnicas apuntan en la misma dirección: hacia la vida. Pero por ahora, son perseguidos por dos comunidades científicas separadas. Una razón es histórica: el estudio de la biometría, que comenzó en la década de 1960, dentro de una nueva disciplina de exobiología, ha sido apoyado por la NASA e instituciones académicas durante décadas. Pero la “firma técnica” fue acuñada recientemente, en 2007, por Jill Tarter, una figura destacada en astronomía que ha pasado su carrera investigando las transmisiones espaciales. Jason Wright, profesor de astronomía y astrofísica en Penn State y miembro del grupo CATS de Frank, dice que cree que la idea de Tarter es “renombrar” la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que durante mucho tiempo ha sido relegada a los márgenes científicos. “Cuando Jill acuñó la frase, estaba tratando de enfatizar que la NASA estaba buscando microbios, baba y biohuellas dactilares en la atmósfera, pero las huellas dactilares técnicas realmente estaban bajo el mismo paraguas”, me dijo Wright. Wright afirma que cualquier búsqueda de huellas dactilares biométricas en un planeta distante se superpondría lógicamente con la búsqueda de huellas dactilares técnicas, una vez que fuera el momento de explicar las observaciones inusuales. ¿La lectura telescópica sugiere una atmósfera sustentadora de vida? ¿O es quizás también un signo de tecnología? En otras palabras, los científicos que buscan datos biométricos también pueden encontrar señales de tecnología.

Por lo tanto, Wright, Frank y el resto del equipo de CATS están preocupados por las señales atmosféricas que probablemente nunca se habrían producido de forma natural. Una investigación de cohorte reciente, por ejemplo, escrita originalmente por Jacob Haq-Misra, miembro de CATS en el Instituto espacial sin fines de lucro Blue Marble, analiza cómo Los CFC, un subproducto industrial, dan una señal espectral distinta Se puede recoger por la web. Haq Misra también fue el primer autor de un artículo de investigación reciente que indica que Un exoplaneta con agricultura – “exogranjas” – Puede emitir emisiones alarmantes a la atmósfera. Otra investigación, escrita principalmente por Ravi Coparabo, miembro de CATS que trabaja en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, muestra que la emisión de El dióxido de nitrógeno, un subproducto industrial, puede indicar una tecnología extraña. Estas emisiones pueden ser observadas por el telescopio espacial de la NASA, conocido como LUVOIR (Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor), que se desplegará después de 2040. Estos escenarios pueden parecer extraterrestres dirigiendo fábricas, por ejemplo, o extraterrestres montando tractores en el momento de la cosecha. Es poco probable, pero los científicos que trabajan en firmas técnicas se sienten cómodos con las bajas probabilidades. “Si nos enfocamos en lo que se puede descubrir, con base en estas herramientas que estamos construyendo, esa es realmente la pregunta clave”, me dijo Haque Misra.

Después de viajar casi un millón de millas para llegar a un lugar más allá de la Luna, el Telescopio Espacial James Webb pasará años observando el universo.

Cuando visité a Wright en su oficina en Pensilvania en la primavera, me explicó que las firmas técnicas no solo son más detectables que la biometría, quizás, sino que también son más abundantes y duraderas. Dijo que miremos la tierra como un ejemplo. Su tecnología ya se extiende por todo el sistema solar. Tenemos chatarra en la luna. Nuestros rovers están navegando alrededor de Marte; Tenemos satélites orbitando otros planetas. Además, varias naves espaciales, incluidos dos astronautas, dos Voyagers y la sonda New Horizons Pluto, todas lanzadas por la NASA, se están aventurando más allá del borde del sistema solar hacia el espacio interestelar. Tales huellas técnicas pueden durar miles de millones de años. Y solo tenemos 65 años en la era de la exploración espacial. Una civilización antigua podría sembrar la galaxia con miles de huellas dactilares técnicas, haciéndolas más fáciles de detectar.

“Mira, realmente no sé si hay algo que pueda encontrar”, dijo Wright. En 1961, señaló, El astrónomo Frank Drake Introdujo lo que ahora se conoce como la ecuación de Drake, que consta de muchas variables e intenta ayudar a calcular el número de civilizaciones inteligentes en otras partes de la galaxia. Pero con tan pocos datos para ingresar en las variables, todavía no hay solución para la ecuación.