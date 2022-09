¿Cómo te preparas para la temporada de gripe?

El Dr. Kwong dijo que las personas en mayores riesgos Para las complicaciones de la gripe, incluidas las embarazadas, las personas mayores de 65 años o las que tienen afecciones como asma, enfermedades cardíacas o diabetes, es posible que deseen vacunarse contra la gripe lo antes posible. Las personas que viven en partes de los Estados Unidos que ya tienen una actividad gripal moderada o alta, como Texas, Nuevo México, Delaware y Georgia, también deben vacunarse lo antes posible. (Para ver la actividad de la gripe como en el lugar donde vive, desplácese hacia abajo hasta el mapa en esta página web.)

Para una protección óptima, algunas personas pueden querer esperar.

Si no tiene un alto riesgo de complicaciones y la actividad de la gripe es baja en el lugar donde vive, y si es el tipo de persona a la que le gusta una mejor protección contra la gripe, esperar otro mes o dos puede ser una buena opción, dijeron los expertos con los que hablé. . La Dra. Nozo dijo que generalmente se vacuna contra la gripe en octubre, mientras que el Dr. Kwong dijo que a menudo espera hasta noviembre.

La espera podría tener sentido porque es más probable que las personas contraigan el virus de la gripe en el invierno que a principios del otoño, y la protección que brinda la vacuna contra la gripe disminuye con el tiempo, dijo Emily Martin, epidemióloga de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Medicamento. Salud pública.

El Dr. Martin y sus colegas publicaron Estudiar en 2021 que encontró que la capacidad de la vacuna contra la influenza para proteger contra la hospitalización causada por la influenza disminuyó entre un 8 y un 9 por ciento cada mes después de la vacunación durante cuatro temporadas de influenza. Un 2019 estudiar Informó que las probabilidades de contraer gripe aumentaron en un 16 por ciento cada 28 días después de la vacunación. Esto es importante teniendo en cuenta que la última temporada de gripe todavía circulaba CaminarY el Abril incluso Junio En algunas áreas de los Estados Unidos, posiblemente debido a que las personas aumentan los viajes y alivian las restricciones de Covid. El Dr. Kwong dijo que si recibe la vacuna contra la gripe en agosto, o si la recibe en septiembre, es posible que no esté protegido contra la gripe durante los meses de primavera y principios de verano.

El Dr. Martin dijo que la vacuna puede protegerlo parcialmente después de siete u ocho meses. Así que no te preocupes si ya recibiste tu vacuna. Agregó que vacunarse temprano contra la gripe es mejor que no vacunarse.

Use una máscara en espacios interiores concurridos y lávese las manos regularmente.

Incluso si la gripe aún no se ha propagado donde vive, los expertos recomiendan usar una máscara en espacios interiores concurridos. “Esconderse ayuda a limitar la propagación de muchos virus respiratorios, no solo de la influenza”, explicó el Dr. Martin, y a principios del otoño podría haber 20 o más virus circulando debido a la propagación del regreso a clases. El Dr. Kwong recomendó usar máscaras de alta calidad y bien ajustadas, como N95, KN95 o KF94. Si eso no es posible, las mascarillas quirúrgicas protegen más que las mascarillas de tela, pero la tela es mejor que nada, dijo.