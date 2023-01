La bomba y el veneno – Libero Quotidiano

Aunque han pasado semanas desde la final, Bailando con las estrellas Todavía discutir. Coopera en peleas de larga distancia entre Lucarelli salvaje Y luisella costamagna. El primero desafió al segundo por la victoria, que llegó tras una sorprendente repetición. La segunda se refiere al reglamento, que siempre estipulaba que un competidor retirado o descalificado regresaría a la etapa Rai 1. ¿Resultado? Lluvia que escucha. Y esto no es solo dado ese talento Millie Carlucci En boca de todos. la vinculante, En la edición del sábado 7 de enero, eche un vistazo al periodista ganador bailar.

“Con cierta franqueza – escribe irónicamente andrea miñoz – , Luisella Costamagna dice que participó en Bailando con las estrellas bailar. Es como dices ir a cocinero para cocinar oisla famosa Para aprender a abrir un coco.” Ex presentador de ágora Efectivamente, levantó las manos explicando que “lo último que me interesaba era la polémica. Ahora descubro que para algunos no es un juego, sino una guerra, y el baile no importa y lo principal es la polémica”. En definitiva, Costamagna ha descubierto el agua caliente. De ahí el jab de Minoz: “Después de casi treinta años de televisión, un aprendizaje con… miguel santoroDiferente software conduce gracias bailar Con las estrellas Costamagna descubre el algoritmo de la televisión, la regla del comportamiento moderno, la realidad, el talento.

Mientras tanto, Carlucci interviene en la tormenta suscitada por Lucarelli. El presentador precisó que “el hecho de que surjan argumentos dentro del jurado solo demuestra la libertad de expresión de los cinco jurados”. Su pensamiento sin filtros. ¿Te diste cuenta de que no tienen auriculares como muchos otros programas de talentos? Nadie puede volarlos. Los queríamos a los cinco por sus fuertes personalidades y porque siempre dicen lo que realmente piensan”. Así que la controversia es bienvenida.