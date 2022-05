La actualización cuesta más para aquellos que han acumulado suscripciones con descuento

Si ha acumulado años de suscripción a Playstation Pluspuede haberlo comprado ofrecido, A la luz de la actualización al debut de la nueva versión del servicio, sepa que tenemos malas noticias para usted.

Los primeros suscriptores del servicio en Japón comenzaron a realizar algunas pruebas para comprender mejor algunas de las dinámicas en torno a todas las noticias de PS Plus. Posibilidad de actualización Para los que ya adquirieron una suscripción a PlayStation Plus en su versión básica, que es la versión denominada Essential. De hecho, los usuarios parecen querer mejorar su suscripción ya activa. No pueden decidir hacer esto por un período de tiempo limitado.En resumen, cualquier persona que tenga una suscripción activa durante los próximos tres años y quiera actualizarse al nivel más caro debe deshacerse de 360€.

Otro problema relacionado con Suscripciones compradas en oferta. Según los testimonios de los jugadores orientales, aquellos que compraron un abono reducido y quieran pasar a una categoría superior, tendrán que pagar a ambos equipos y Costo adicional Para cerrar la brecha entre el costo con descuento de una suscripción y el precio completo.

¿Sabías que eran Se han desmentido los rumores de multijugador online para juegos de PS1 y PSP incluidos en el nuevo PS Plus? también parece que yo El DLC del juego de PS3 no está disponible en la nueva PlayStation Plus.