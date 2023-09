La actualización 1.2.0.0 de P-Lies debilita a algunos enemigos y jefes

P miente Recién recibidoActualización 1.2.0.0 En PC y PlayStation, con los siguientes lanzamientos de Xbox: Parche Quita el poder a algunos enemigos y jefes.Obviamente depende de los comentarios de los usuarios, pero también introduce una serie de cambios en el equilibrio general.

Mentiras de P fue apreciada por la prensa internacional y le otorgó excelentes críticas. com. Por ello, utiliza un enfoque duro, poniéndonos cara a cara con oponentes realmente peligrosos capaces de infligirnos un daño masivo, especialmente durante las peleas contra jefes.

Bueno, algunas de esas peleas de ahora en adelante. Serán menos exigentesen particular el arzobispo caído Andreus, el rey títere y, sobre todo, el jefe final, cuyo nombre no queremos revelaros para no estropear la maravillosa historia del juego.