Kingdom Hearts 4, análisis, detalles y teorías sobre el tráiler

Pequeña sorpresa, y sin estridencias ni bocinazos, Square Enix Lanzó el primer tráiler teaser de Kingdom Hearts 4 para celebrar el 20 aniversario de la serie creada por Tetsuya Nomura. Fue un anuncio inesperado, también porque “solo” han pasado tres años desde el lanzamiento. corazones del reino 3 Y, para aquellos familiarizados con la cronología del desarrollo bíblico de esta serie, estos tres años parecen un abrir y cerrar de ojos. No os contengais la respiración, porque aún no tenemos fechas y mucho menos plataformas confirmadas: todavía estamos en los primeros pasos del desarrollo del juego, pero a pesar de eso, hemos vislumbrado el futuro de la serie en estos tres minutos. de material de archivo, que es suficiente para poder hacer algunas conjeturas.

El humor que vimos no tiene ubicación cronológica; Esto significa que no sabemos si este es el comienzo del juego o una secuencia más avanzada. Es seguro que el choque entre Sora y el Gigante Cruel El ataque al Quadratum ha abierto más que un recuerdo, dicen: desde el asombroso choque entre Cloud y Sephiroth en el final de Advent Children y Final Fantasy 7 Remake, hasta una de las primeras pistas de Final Fantasy XV, pasando por como muestra de que Nomura tiene una verdadera pasión por la coreografía, sus personajes corren sobre edificios como si fueran ninjas en el anime.

Para empezar, y seamos sinceros, salir de las intrincadas leyendas de Kingdom Hearts se vuelve cada vez más difícil. Strelitzia Es el guardián de la llave espada que apareció en Unión de corazones del reino χ : Al principio, Strelitzia, una simple diente de león, entrenada por la propia Ava, se habría convertido en una adivina líder de gremios, si no hubiera sido asesinada por la oscuridad. Por tanto, sus palabras en clave de humor no son para nada aleatorias cuando compara Quadratum con el más allá. Y es otra vida muy extraña, llena de coches, motos, calles, peatones, semáforos, carteles y rascacielos: un mundo plausible y realista parecido al nuestro. Pero cualquiera que haya completado la trilogía de Final Fantasy XIII debe saber que a Nomura le fascina la idea de que lo real y lo grandioso se cruzan en sus juegos.

¿A dónde vamos desde aquí?



Kingdom Hearts 4, Luxu y Maestro de Maestros

El final del chiste es desconcertante: pasan los Maestros y Loxo viendo la Batalla de Sora desde lejos como cualquier cliché que se precie, pero mira Donald y Goofy – La lucha con el buen viejo Hades, y basada en las llamas azules que se volvían rojas en la oscuridad – significa que es posible que no hayamos dejado atrás a nuestra treinta favorita, y que en algún momento inevitablemente volverá a la dinámica de juego habitual. El problema es entender en qué dirección se moverá esta historia junto con la nueva apariencia altamente realista pero estilizada a la que alude el avance.

Si volvemos a viajar de un mundo a otro, el enfoque probablemente cambiará a franquicias más modernas, como los largometrajes CGI. Disney y Pixar Lo cual parece más apropiado estilísticamente para la nueva dirección artística. El aspecto deportivo del teaser —que Square Enix ha aclarado que se basa en Unreal Engine 4, aunque el equipo de desarrollo ya se ha trasladado a Unreal Engine 5— funcionará a la perfección en mundos como los de Raya y el último, Dragon, y otros más nuevos. Encanto, Red o Luca de Pixar, por no hablar de Coco, que encaja a la perfección con estos rasgos: ¿Te imaginas un mundo más allá de la película?



Kingdom Hearts 4, el teaser nos muestra un vistazo del Quadratum

Sin embargo, muchos fanáticos dan comentarios que no podemos exagerar: Kingdom Hearts siempre se ha inspirado profundamente en guerra de las Galaxias – Solo piense en la dicotomía del bien y el mal, la luz y la oscuridad, los Jedi y los Sith, y las llaves espada que sirven prácticamente como un arma de luz, y ahora que la famosa ópera espacial pertenece a Disney, podría ser un buen momento para teletransportarse a la galaxia. muy, muy lejos en el mundo de fantasía de Kingdom Hearts.

En el adelanto, en un momento se asoma al bosque, que en realidad está un poco fuera de lugar, y eso fue suficiente para que la imaginación de la web volara: alguien vio los árboles del bosque Redwood, donde se filmaron las escenas. Interior Star Wars VI – The Return of the Jedi, y dentro de uno notamos algo que nos pareció solo una piedra fuera de foco, pero algunos están convencidos de que proporcionó el AT-ST, un medio imperial de transporte y combate. No solo eso: según algunos, el alboroto con el logotipo de Kingdom Hearts IV en la pantalla al final del avance traerá de vuelta el tema principal de John Williams.



Kingdom Hearts 4, Strelitzia también acabó en Quadratum

En estas hipótesis e ilusiones, se pueda bromear o no, lo cierto es que el mundo de Star Wars en Kingdom Hearts 4, a día de hoy, no parece una posibilidad remota. Y te contamos más: En nuestra opinión, no solo parecería totalmente fuera de lugar, sino que además sería una razonable introducción que refleja el status quo al que aún nos cuesta acostumbrarnos. Hace veinte años, nunca hubiéramos imaginado que Disney pondría sus manos en Star Wars, y mucho menos que maravilla. Y ahora están todos los requisitos para que Kingdom Hearts, un juego que pertenece a un género que antes considerábamos un nicho y ahora es mainstream, cruce a la fantasía de George Lucas, y por qué no, a la fantasía de los superhéroes de Marvel.

Después de todo, ya hemos visitado el mundo de Big Hero 6 -que, para empezar, está muy inspirado en la serie Marvel- y hemos visto a Sora interactuar con personajes de acción real de Piratas del Caribe, de ahí la idea de encontrándonos en un vuelo sobre Nueva York con Iron Man y otros Vengadores No nos parece extraño en absoluto.