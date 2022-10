Cómo ocultar “escribe”

Whatsapp: Cómo ocultar “Escrituras” para tener más privacidad mientras usas la aplicación para que nadie te esté espiando

Whatsapp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo. En general, ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Hasta ahora, la conexión es rápida y rápida, a veces sin importancia y cliché, y podemos decir sin problemas que puede suceder de manera completamente aleatoria. En resumen, hay algo sorprendentemente diferente de lo que era comunicar en el pasado. Hoy podemos ser contactados en cualquier momento y en cualquier lugar al que vayamos, siempre que lo tenga Teléfono móvil.

Whatsapp, cómo ocultar la funcionalidad de ‘escritura’

Y seamos realistas, admitámoslo al menos: si esta nueva forma de vida es a menudo una ventaja, puede que no siempre sea una ventaja, cuando necesitamos estar solos o al menos no necesitamos estar siempre. accesible para todos.

En esto las apps de mensajería no ayudan mucho, al contrario: whatsapp en particular ofrece poco misión Para protegernos en este sentido. Así que ahora podemos ocultar la foto de perfil y el estado. Yendo a la configuración, también podemos especificar quién puede ver o no el último acceso, esta es la última vez que ingresamos un archivo Solicitud.

Durante unos días, podemos incluso si estamos en línea y conectados a la aplicación. Sin embargo, cuando entramos en una conversación y escribimos un mensaje, volvemos a existir. Visible. Puede haber muchas razones por las que deseamos que esto no suceda: puede que lo hayamos pensado y no queramos enviar más ese mensaje, o queramos escribir con calma, sin la presión del otro mirándonos.

¿Es posible hacer esto? Lo cierto es que whatsapp todavía no ofrece ninguna función para ello. Así que debemos apoyarnos en un método indirecto (no te preocupes, nada raro, todo es fácil de implementar).

Haga esto: ingrese a la aplicación, abra el chat y vea el mensaje al que desea responder. en ese punto desactivar datos o entrar Modo vuelo. Debido a que la red está interrumpida, ya no podrá ver nada, pero tampoco se le mostrará. Recuerda que si recibes mensajes a esa hora, no te llegarán.