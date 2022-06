Claudio D’Alessio: edad, hija, novia, trabajo y altura

Claudio D’Alessio es el hijo mayor del famoso cantante napolitano Gigi D’Alessio. A diferencia de su padre, no eligió una carrera en el mundo de la música y es empresario. Tiene una gran pasión por viajar por el mundo y una excelente relación con su padre, Gigi.

Vida de Claudio D’Alessio

Claudio nació en 1986 de una relación entre su padre, Gigi, y su ex mujer. Carmella Barbato. Claudio también tiene una hermana, Ilaria, nacida en 1994, y un hermano, Luca, nacido en 2003. Luego, el matrimonio entre Gigi Di Alessio y Barbato se rompió y el famoso cantante comenzó una relación con Anna Tanangelo, quien le dio un cuarto hijo, andrea

Discursos de Claudio D’Alessio

El empresario napolitano tiene pareja josie le conte. En el pasado tuvo varios coqueteos significativos, incluidos los de Christina Puccino y Nicole Minniti. Josie Lo Conte es una bailarina que ha participado en muchos programas de radio, incluidos “The Best Years” y “The Tale and What Shows”.

Hija de Claudio D’Alessio

los El hijo mayor Por Gigi D’Alessio Con tan solo 20 años dio a luz a su primera hija, Noemi. Luego, su nueva pareja, Jose Le Conte, le dio dos hijos: Sofía en 2020 y Gisele en 2021.

La obra de Claudio D’Alessio

Como ya hemos dicho, Claudio no siguió los pasos de su padre, y por tanto no incursionó en el mundo de la música. Al contrario, decidió desde muy joven apostar todo por su propia marca, que creó inmediatamente después. obtener un diploma. Más tarde vendió su marca y obtuvo muchos beneficios de esta venta. Claudio trabaja actualmente en los sectores del deporte y el bienestar.

Altura de Claudio D’Alessio

No tenemos datos relacionados conla altura de claudio Pero podemos decir que se preocupa tanto por su forma física que va al gimnasio con bastante frecuencia. También tiene muchos tatuajes en todo el cuerpo que le encanta presumir en sus perfiles de redes sociales.

Claudio D’Alessio: Conexiones sociales

La página de Facebook de Claudio D’Alessio es: https://www.facebook.com/playa.nevada

La página de Instagram de Claudio D’Alessio es: https://www.instagram.com/claudionedalessio/

Actualmente no hay una página oficial de TikTok todavía.