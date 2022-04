Algunos tratos de afinidad con la exclusiva, entonces, ¿se trata del rumoreado Monster Hunter? – Multijugador.it

cierta afinidad Está contratando personal para un nuevo juego en desarrollo que parece apuntar exclusivamente a plataformas. caja xlo que parece ser consistente con el rumor anterior de que el equipo quería participar en RPG de acción al estilo Monster Hunter Exclusivo de Xbox Series X | S.

No hay detalles exactos enanuncio de trabajo, diseñado específicamente para un ingeniero gráfico senior, pero las referencias son claras a un juego “tres-A” destinado a Xbox, ya que una de las características solicitadas es una “experiencia de desarrollo de Xbox”. Esto parece estar relacionado con algunos rumores que surgieron en enero sobre el desarrollo de un juego al estilo Monster Hunter por parte del equipo en cuestión, en colaboración con Xbox Game Studios.

De acuerdo con lo informado meses atrás por el habitual Jeff Group de VentureBeat y también por Windows Central, quienes confirmaron en gran medida los rumores en cuestión, el juego en desarrollo en Certain Affinity estaba programado para ser planeado con Xbox Game Publishing para ofrecer una posible alternativa en el contexto. del action RPG.G con características particularmente cercanas a Monster Hunter, dado el éxito de Monster Hunter World en Xbox One y Xbox Game Pass en particular.

Concretamente para poder tener una especie de Monster Hunter que sea exclusivo y creado “in-house” para ser lanzado directamente Pase de juegos de Xbox El primer día, Microsoft recurrió a Certain Affinity para implementar el proyecto, que debería ser un trío de cierto calibre. El equipo en cuestión hasta ahora ha sido principalmente un estudio de soporte para los grandes juegos, dirigido por Max Hoberman, quien fue un componente clave en la construcción del modo multijugador de Halo. Están esperando cualquier confirmación de esta información.