Juego Summer Fest 2022, ¿el show de Geoff Keighley decepcionó a todos? – Multijugador.it

los Festival de Juegos de Verano 2022 Parece que no empezó de la mejor manera: es mostrar hecho por jeff kellyque se suponía que reemplazaría la mayor parte de las antiguas conferencias E3, aparentemente decepcionado a todos.

Problemas Ritmo pero también y sobre todo contenido: de eso llevamos horas hablando en las redes sociales, y las opiniones de los profesionales y las de los usuarios finales parecen coincidir. Sin embargo, al mirar la lista de anuncios para los Juegos de Verano de 2022, se me ocurren al menos dos cosas que podrían haber cambiado drásticamente la percepción del evento.

El primero, por supuesto, es el final agudo: ¿qué hubiera pasado si Neil Druckman hubiera subido al escenario del programa de Jeff Quigley sin filtrarse unas horas antes de que se revelara The Last of Us Part 1 por adelantado? Obviamente podemos disfrutar de uno última sorpresa De gran valor.

La segunda es, en cambio, una oportunidad perdida, quizás por una razón específica: la esperada revelación de Overdose, el nuevo juego de Hideo Kojima, podría ser un dramático sí.Exclusivo, pero no para PlayStation. ¿Veremos el título en Xbox Game Show y Bethesda este domingo?



Por lo demás, la cantidad de material que se ofrece ciertamente no está en duda y el propio Keighley tenía claro que no asistiríamos al estreno mundial habitual, por lo que la mayoría de los tráilers podrían haber estado vinculados a la producción ya anunciada.

Eso fue todo: desde la jugabilidad de Call of Duty: Modern Warfare 2 hasta Callisto Protocol, desde Marvel’s Midnight Suns hasta Gotham Knights, desde Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge hasta Warhammer 40,000: Darktide, en ese punto vimos bastante un poco de todo. Sí, el loco tráiler de Goat Simulator 3 también.



A veces, los detalles son realmente suficientes para cambiar las cosas y, con la mente fría, dada la lista de juegos que encontraron su lugar en la presentación inaugural de Summer Game Fest 2022, uno honestamente se pregunta si la última versión del evento en cuestión realmente vale la pena. todas las críticas dirigidas a él.

¿qué piensas? ¿Cómo fue realmente el debut de los Juegos de Verano de 2022? Vamos a hablar acerca de.

