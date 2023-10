James Webb observa varios pares de planetas que andan por ahí sin estrellas

“La física dice que ni siquiera se pueden hacer cosas tan pequeñas”.

Descubrimiento gigante

El telescopio espacial James Webb de la NASA ha descubierto cientos de “planetas” solitarios que parecen flotar en el espacio vacío sin estar unidos a ninguna estrella en particular. Pero muchos de ellos no están completamente solos: aparecen en parejas.

El descubrimiento de estos objetos binarios con masa de Júpiter (JuMBO), que aparecieron en un nuevo estudio de la Nebulosa de Orión, ha desconcertado a los astrónomos y podría obligar a los científicos a reevaluar nuestros modelos actuales de cómo se forman los sistemas planetarios.

“Mis reacciones variaron desde: ‘¡¿Qué?!?’ hasta ‘¿Estás seguro?’, ‘¡Eso es tan extraño!’ y ‘¿Cómo se pueden juntar los binarios?'”, la científica interdisciplinaria y científica del Telescopio Espacial James Webb, Heidi Hamel, quien fue no dentro del equipo de encuesta, yo dije bbc.

Los científicos tienen dos posibles explicaciones para este fenómeno inusual. Podrían ser protoplanetas que nunca tuvieron la oportunidad de formarse por completo o se originaron en sistemas solares, pero luego fueron expulsados ​​​​al espacio interestelar.

“Estábamos buscando estos objetos muy pequeños y los encontramos”, dijo Mark Macogrian, asesor principal de ciencia y exploración de la Agencia Espacial Europea. Decir Sereno. “En la parte inferior lo encontramos del tamaño de la masa de Júpiter, o incluso la mitad de la masa de Júpiter, flotando libremente, no unido a ninguna estrella”.

“La física dice que ni siquiera se pueden hacer cosas tan pequeñas”, añadió. “Queríamos ver si podíamos romper la física. Y creo que lo hicimos, lo cual es bueno”.

NASA/ESA/CSA/McChaughrian y Pearson

mascotas chihuahua-mas

Pueden tener algunas de las características de los planetas, como una atmósfera caliente que contiene vapor y metano, pero los expertos dicen que técnicamente no son planetas.

McCaughrian tenía una analogía evocadora para explicar esta distinción.

“La mayoría de nosotros no tenemos tiempo para participar en este debate sobre qué es un planeta y qué no es un planeta”, dijo Macogrian. Sereno. “Es como si mi gato fuera un chihuahua como mascota. Pero no es un chihuahua, es un gato”.

Mientras McCaughrian sugirió en una entrevista con bbc “Actualmente se favorece la hipótesis de la repulsión”, y el hecho de que James Webb haya identificado unos 40 objetos masivos en pares complica aún más las cosas.

“¿Pero cómo se disparan pares de estas cosas juntas?” yo dije bbc. “En este momento no tenemos una respuesta. Es una respuesta para los teóricos”.

