Italia Macedonia 0-1, Azzurri fuera del Mundial 2022 – Corriere.it

para Consejo editorial deportivo

Italia fue excluida de la Copa del Mundo: perdió 1-0 en Palermo contra Macedonia del Norte. Decide un gol de Trajkovsky en el minuto 92

Después de terminar segundos en las eliminatorias detrás de Suiza, los Azzurri ahora deben enfrentar al equipo macedonia del norte. El capitán advirtió contra enfrentarse a un buen equipo KelliniY no está aquí por casualidad. Sabemos que no será fácil. Todos llevamos pensando en este partido desde noviembre, pero la experiencia nos lleva a vivirlo con calma y sin demasiada tensión, que es lo que al final te frena. Tenemos dos partidos importantes, a los que hay que enfrentarse uno a uno. Quiero divertirme, jugar y ser paciente.dijo en su lugar roberto manciniEntrenador de la selección nacional. Pensar que es fácil puede meternos en problemas. Agregó: “Con mucho gusto me hubiera ido sin los playoffs, pero no tengo miedo.