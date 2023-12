Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Recuperado el cuerpo de un rehén en poder del ejército israelí

• Es el día 69 de la guerra: más de 18.787 palestinos han muerto, entre ellos 7.112 niños, según Hamás. En Israel, 1.200 personas murieron en el ataque ocurrido el 7 de octubre. • Continúa la tensión entre Estados Unidos e Israel. Ante la exigencia estadounidense de “más semanas, no más meses” para la guerra, el gobierno de Netanyahu reiteró que “la guerra continuará durante mucho tiempo, pero derrotaremos a Hamás”. • 4 miembros arrestados entre Alemania y Holanda Hamas, que planeó actos terroristas. • el El Mossad agradece a Dinamarca Detenidos siete terroristas simpatizantes de Hamás • Palabras y abreviaturas para entender el conflicto: Aquí está el glosario. • La historia del conflicto entre palestinos e israelíes, explicada aquí.

07.59 am – Una incursión israelí en una escuela de la UNRWA en Khan Yunis, matando a 5 personas.

07.43 am – Una tensa reunión entre familiares de rehenes y el Secretario General de la ONU, Guterres

Representantes de familias de israelíes tomados como rehenes en Gaza se reunieron con el Secretario General de la ONU, António Guterres, en Nueva York. Los medios israelíes informaron de ello, confirmando que la reunión fue particularmente tensa: Los familiares de los secuestrados por Hamás y la Jihad Islámica y trasladados a Gaza le han presionado para que haga más para garantizar el regreso de los rehenes. Lo criticó por sus declaraciones sobre los acontecimientos del 7 de octubre, que parecían justificar los ataques de Hamás. Guterres también fue criticado por no visitar Israel después de la masacre.

Según el Canal 12, Yela David, cuyo hermano Eviatar está detenido en Gaza, dijo a Guterres: “Si quieres paz, está bien, pero no puedes decir nada que justifique la masacre… Mírame a los ojos”. Deberías venir al sitio de los kibutzim y delirar, visitar Israel y ver por lo que pasaron nuestros seres queridos. Eso es lo que hace un verdadero líder.” El Times of Israel informó que otros miembros de la familia compartían sentimientos similares. Guterres dijo a las familias que expresó su “plena solidaridad” y describió los secuestros como un “crimen terrible”.Pero agregó que lamentablemente no tiene la capacidad de traer a sus seres queridos a casa. Pero explicó que está haciendo todo lo posible a través de sus canales para liberarlos y que esto debe suceder lo más rápido posible.