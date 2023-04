Irán, represión de mujeres sin velo: una instalación de cámara colectiva

La represión de las mujeres en Irán continúa. Las autoridades iraníes han comenzado a instalar cámaras en lugares públicos para identificar a las mujeres que violan la obligación de usar el hiyab. La policía dijo que las mujeres identificadas recibirían un mensaje sobre las consecuencias de no llevar un pañuelo en la cabeza. La policía dijo que la iniciativa debería ayudar a prevenir la “resistencia a la ley del velo”.

Después de que Mohsa Amini muriera el 16 de septiembre bajo la custodia de la policía moral en Teherán, el país atravesó meses de protestas lideradas por mujeres, luego reprimidas con sangre. Desde entonces, cada vez más mujeres han dejado de cubrirse la cabeza con pañuelos, especialmente en las grandes ciudades, a pesar del riesgo de detención. Un comunicado de la policía difundido por las agencias de noticias estatales dijo que el sistema estaba utilizando las llamadas cámaras “inteligentes” y otras herramientas para identificar y enviar “documentos y mensajes de advertencia a los infractores de la ley del velo”. La policía describió el velo como “uno de los cimientos de la civilización de la nación iraní” e instó a los dueños de restaurantes y tiendas a cumplir con las reglas a través de “inspecciones diligentes”.

Los ataques públicos a mujeres descubiertas no son infrecuentes: la semana pasada, un video de un hombre arrojando yogur a dos mujeres descubiertas se volvió viral en Internet, y ambas mujeres fueron arrestadas más tarde bajo la ley del velo. El hombre también fue detenido. Pero el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Eje, advirtió que una represión generalizada podría no ser la mejor manera de alentar a las mujeres a seguir las reglas. “Los problemas culturales deben resolverse por medios culturales… Si queremos resolver estos problemas mediante el arresto y el encarcelamiento, los costos aumentarán y no veremos la eficacia deseada”, dijo Al-Amin.