Ucrania, las “respuestas” de Zelensky a Lula: “La liberación de Crimea es inevitable”

“La liberación de Crimea de los invasores rusos es inevitable”. Así lo afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según informes de Ukrinform con motivo del cierre del Ramadán en Kiev. Con la ocupación de Crimea y las represiones contra los tártaros de Crimea y contra los musulmanes de Crimea, recuerda Zelensky, “comenzó el intento de Rusia de esclavizar a Ucrania y otros pueblos de la Europa civilizada”.

Zelensky afirma: “En la tierra de Crimea, reina el mal tricolor ruso, la humillación, la opresión, el asesinato y la guerra. Pero donde comenzó el camino del mal, allí, estoy seguro, nos espera la victoria, la victoria sobre este mal”. .

“Así como respetamos la integridad territorial de todos los estados desde Europa hasta América Latina, esperamos con razón que la integridad territorial de nuestro estado sea respetada en toda Ucrania, desde Polonia hasta la costa de los mares Negro y Azov, desde las ciudades del norte hasta Sebastopol y Kerch”.

Las palabras de Zelensky parecen ser una respuesta a lo dicho por el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Para Lula, Ucrania no puede obtener todo lo que quiere de la guerra que inició Rusia. Y Zelensky debería saber eso. Incluso si “Rusia no se queda con todos los territorios conquistados en Ucrania”, es probable que Moscú aún retenga el control de Crimea, mientras que Kiev tendrá que admitir que “no puede obtener todo lo que quiere” del conflicto, dice Lula en su análisis. La “doble cara” según la cual Vladimir Putin debe entender que no puede quedarse con todas las tierras de Ucrania.

“Puede que no se cuestione el control de Crimea, pero tendremos que hablar de nuevo sobre lo que invadió más tarde”, dijo Lula, citado por la estación G1. Además, “la OTAN no puede establecerse en las fronteras con Rusia”.