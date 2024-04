Inundación en Dubai, ¿tiene algo que ver la lluvia artificial? Científico del clima: “Estos eventos serán cada vez más frecuentes”

La noticia del dramático incidente llegó hace apenas unos días. Inundación Que golpeó el martes 16 de abril. Los Emiratos Arabes UnidosEspecialmente Dubai y su importancia. aeropuertoSegundo del mundo en términos de tráfico aéreo. Habitualmente una zona seca debido a la presencia de desierto. Según fuentes gubernamentales, se trata de la peor inundación en 75 años: en 24 horas cayeron sobre la ciudad más de 142 mm de agua, mientras que en un año se registra una media de 95. La situación fue peor en otras ciudades, donde la precipitación media alcanzó los 250 mm (durante dos años). Luego la perturbación continuó su camino hacia el este, haciaSultanato de Omán (Provocó la muerte de 18 personas).Sur de Irán Y Pakistán. Desde muchos sectores han surgido sospechas de que los efectos de la “siembra de nubes” estuvieron detrás del desastre.

La siembra de nubes resuelta – como se llama Inseminación artificial El uso de nubes para provocar lluvia se ha probado durante décadas y también se ha explotado en los Emiratos Árabes Unidos, que dependen principalmente de la desalinización para su suministro de agua y, por lo tanto, tienen una gran necesidad de agua. Pero en serio Rociar gotas de yoduro de plata en avión Tu odias Hielo seco ¿Son suficientes unas pocas nubes para destruir la mitad de Oriente Medio? Él lo niega categóricamente. Julio BettyEl experto en clima y meteorología del centro Lama Toscana Y CNR del Sesto Fiorentino. “En los últimos días se ha producido una situación especial Formación climática anómala (Tell Omega) En una amplia zona que se extiende desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Irán e Irak. Ella estaba torbellino Regulado en altura en el interior aire frio, Miles y miles de kilómetros cuadrados, ocupando varios estados”, explica el experto. Un evento muy raro y aterrador, que ya había sido previsto en los modelos meteorológicos, aunque luego superó las expectativas, dada la gran presencia de nubes. provocar lluvia artificial mediante la siembra de nubes. Además, esta práctica tiene un efecto a pequeña escala. No puede tener una gama tan amplia. Y extendiendo la mano para atacar a países distantes que no lo implementaron. “Nunca se ha demostrado la eficacia de esta tecnología, cuyos costes y beneficios reales aún se desconocen”. En resumen, probablemente no funcionará y ciertamente no es capaz de provocar inundaciones a distancia.

Cambio climático -Una vez finalizada la inseminación artificial llega el turno Calentamiento climático. Es lo que la ciencia viene advirtiendo desde hace años y que realmente puede intensificar la lluvia. Según los autores de un estudio alemán publicado en 2023 sobre Revista climáticaLos modelos climáticos pueden incluso subestimar el fuerte impacto. “La intensidad y frecuencia de las fuertes lluvias aumentan drásticamente con cada aumento del calentamiento global”. Esta no es una buena noticia para nadie, pero las cosas podrían ser peores para los Emiratos Árabes Unidos. Así lo afirma un estudio reciente publicado en enero. Informes científicosSegún esta teoría, si el calentamiento global continúa (y lamentablemente no hay motivos para creer que se detendrá), las precipitaciones anuales podrían aumentar aproximadamente un 30% en toda la región para finales de este siglo. Sin embargo, Beatty advierte que el patrón climático de los últimos días no puede vincularse directamente al cambio climático: “No debemos olvidar que los fenómenos extremos son raros, pero no inusuales en la región, y que Omán, por ejemplo, está sujeto al cambio climático. ” Ciclones tropicales“Y ciertamente tienen un papel importante humedad Temperaturas más altas del aire y del mar. De hecho, las aguas más cálidas de lo habitual del Golfo Pérsico han provocado una larga serie de cambios climáticos. Células de tormenta violentas, claramente visible en imágenes de satélite. “En circunstancias similares, debemos tener en cuenta la repetición de hechos similares”, concluye el experto.