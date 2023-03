Inzaghi: “El gran Inter, se hizo historia. ¿Mi revancha? Hablaré cuando sea el momento”

Simone Inzaghi Said, por primera vez en su carrera en los cuartos de final de la Champions League. El exjefe de la Lazio anuló (al menos parcialmente) una decepcionante actuación liguera con 8 goles de nocaut (6 fuera de casa) durante la noche en el Dragao. Han pasado 12 años desde que los nerazzurri llegaron al top ocho de Europa y el viernes conocerán el nombre del rival. El derbi de Milán también es posible. “Hicimos un partido excelente -empezó Simon- y los jugadores estuvieron muy bien. Vi un grupo grande que presionó a un equipo que era difícil de enfrentar. Una primera parte excelente y en la parte final de la segunda parte todos luchamos juntos. Diría que hicimos historia en el Inter”. En la recuperación hubo auténtico forcejeo con una atajada sobre la línea de Dumfries, atajada de Onana al poste al travesaño de Tarimi y Grujic: “La suerte es relativamente importante: creo que en el doble encuentro merecimos llegar a cuartos”. Finales, no en los 180″. Le encajamos goles a un rival más experimentado y ahora jugaremos los cuartos de final con mucha confianza”.

venganza

No han sido días fáciles para Inzaji: “¿Esta es mi venganza? No salgo mucho de fiesta, estoy tranquilo. Cuando llegue el momento, hablaré: Llevo años jugando al fútbol, ​​lo sé”. que criticas tengo que escuchar y cuales no, y de donde vienen.¿La tabla de la Serie A?Queremos defender el segundo puesto de la tabla y ahora tenemos un partido importante como el del domingo ante la Juventus .” Mientras tanto, toca disfrutar de la meta: “Sabemos lo que les pasó a los últimos cuatro italianos que vinieron aquí por Do Dragao, pero también tuvimos chances con Barella y Lautaro de tomar la delantera, no hubiéramos sufrido en la final Ahora hay que recuperar las energías físicas”. Y la mentalidad: Esta es una gran velada que quiero disfrutar con los chicos”.