Paris y Cass fuera de la pasarela! Kreshmir es magistral al final, ¡él es el primero! – Deportes OA

10.47: En meta, Allegre acumula un retraso de 1″ 60 que le sitúa 18º. Alan Schwartz

10.47: Allegri está en el centro, a 9 décimas

10.45: el canadiense Alexander se acerca con exactamente un segundo de retraso el día 14 y puede sumar puntos. momento feliz

10.43: Alexander tiene un retraso promedio de 35 centavos

10.42: En meta, el nº18 de German Ferstl cierra a 1″ 98 de la cabeza. Ahora Alejandro

10.41: 1″ 44 de retraso de Goldberg en la meta, 16º para él. Alan Verstel

10.40: Goldberg está 33 centavos por detrás de la media

10.39: El suizo Rogenten cierra 2 tarde a las 17. Alan Goldberg

10.38: Rogentine en el medio tiene un retraso de 98 centavos

10.37. Gran retraso para el francés Theaux que cierra en 2″ 02 tarde y ocupa el puesto 17. Alan Rogenten

10.36: Theaux está 82 centavos tarde en el promedio

10.35: Muchas faltas para el noruego Sejersted que cierra 64 centavos al final del 11. ahora bien

10.34: el argumento de Sejersted se retrasa 7 centavos

10.34: Este es el ranking tras los primeros 15 touchdowns. Tiempo sejerstado:

1 KriechMAYR Vincent AUT 1:26.59.26

2 Bowman Rommed Gear 1: 26.68 +0.09.2018

3 Sander Andreas Gere 1: 26,72 +0,13

4 HEMETSBERGER Daniel AUT 1: 26.82 +0.23

5 París Dominique Eta 1: 26,86 +0,27,27

6 Copa Mattia Eta 1: 26.89 +0.30.00

6 KILDE Aleksander Aamodt NI 1: 26,89 +0,30

8 STRIEDINGER Otmar AUT 1: 26.99 +0.40.40

9 SCHIEDER Florian ITA 1: 27.05 +0.46.46

10 HINTERMANN Niels IUE 1: 27,09 +0,50

10.32: Incluso el suizo Hintermann pierde mucho en la final y cierra a medio segundo del austriaco y entra en la décima plaza

10.30 Hintermann tiene 2 céntimos de ventaja en la mediana

10.29: El Schiedere azul perdió algo demasiado en la final, estaba a 12 centavos de Kriechmayr en la revelación final, luego cerró 49 centavos por detrás en el noveno. ¡Pecado! Ahora Hintermann

28.10: En el periodo intermedio, Cheddar está atrasado por 2 décimas

10.27: El francés Cleary perdió mucho en la final, así como en la última carrera de su carrera. Es noveno con un retraso de 72 centésimas y un saludo de soldeo del público. ahora queso cheddar

10.26: Clarey tiene una ventaja de 8 centavos en el medio

10.25 horas: Prueba decepcionante para el suizo Odermatt que dice adiós al sueño de conquistar el récord en una temporada (todavía podrá igualarlo): es décimo a 1″01 de la cima. Claro ahora

10.24: Retraso en Odermat 76 centavos

10.23: El canadiense Crawford limita el daño en el segundo segmento pero cierra 79 centavos por detrás y entra noveno. ahora odermato

10.22: El mariscal de campo Crawford se quedó atrás por 41 centavos

10.20: El estadounidense Ganong finalizó el último touchdown de su carrera con un retraso de 1’82 y 10°. ¡Aplausos para el White Circus Salute Act! Alan Odermatt

10.20: Retraso de 51 centavos en la ruta intermedia de Ganong

18.10 horas: Segunda parte de la brillante carrera del austriaco Kriechmayr, que se sitúa en cabeza por 9 céntimos. Cayó 6 décimas detrás de Bowman y terminó segunda en la clasificación de la Copa del Mundo. Ahora Ganong

10.17: Krechmere está por detrás de la media en unos 51 céntimos

10.16: Blue Casse también se recupera mucho en la final, terminando igual quinto con Kilde a 21 centavos por cabeza. Lástima por un pequeño error antes del promedio. Ahora Kriechmayr

10.15: Casse tiene un retraso de 35 centavos en la escuela secundaria

10.15: La velocidad de los cajeros

10.13: El austriaco Hemetsberger también se recuperó en la etapa final y con un retraso de 14 centavos entró tercero, derribando a París del podio. ahora cass

10.12: Hemetsberger sigue en el medio por 32 centavos

10.11: Cayendo sin mucha determinación sobre el noruego Kelde que recuperó algo en la final y acabó 21 céntimos por detrás, es cuarto por detrás de París. Ahora Hemetsberger

10.10: Kilde en Intermedio tiene un retraso de 20 centavos

10.09: American Cochran-Siegle nunca encuentra el ritmo adecuado y termina 1″ 35 detrás y ocupa el quinto lugar. Alan Keeld

10.08: Cochran-Siegle se queda atrás en Intermedio por 1 35

10.07: Sigue perdiendo el Paris Blues, que no logró repetir la prueba de 2019 y terminará el Mundial sin podios en descenso. Es el tercero por el momento. Ahora Cochran-Siegel

10.06: París está 14 céntimos por detrás en el periodo intermedio

10.06: París arriba en línea con Bowman

10.05: Líneas no perfectas para el alemán Sander en la final. Cierra en segundo lugar, a 4 centavos de Bowman. Ahora París

10.04: En el argumento, la lijadora tiene una ventaja de 12 centavos

10.03: El austriaco Striedinger perdió mucho en la etapa final, 31 centavos detrás de él. Lijadora ahora

10.02: En el medio período, Striedinger tiene una ventaja de 4 centavos

10.01: Sin errores especificados, el alemán Baumann cierra prueba con un tiempo de 1’26” 68. Ahora Striedinger

10.00: concierto de Bowman

9.58: Hace sol en Soldeu, -1 temp en meta, situación perfecta

9.55: Tres Azzurri en la salida: Además de Dominique Paris, Mattia Kaas y Florian Scheder aspiran a un resultado de prestigio, y ya han subido al podio esta temporada.

9.52: Dominique Paris busca la redención después de actuaciones decepcionantes en la primera parte de la temporada y también ha demostrado que ordena el contexto después de terminar la segunda ronda en cuarto lugar.

9.49: Este es el orden de inicio de las proporciones de soldo:

1 51215 Romed Baumann 1986 Ger Salomon

2 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

3 200379 Sander Andreas 1989 Engranaje atómico

4 291459 Paris Dominique 1989 ETA Nordica

5 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 EE. UU. Presidente

6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atómica

7 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

8 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Jefe

10 530874 Gunung Travis 1988 EE. UU. Atómico

11 104531 Crawford James 1997 Cabeza de lata

12 512269 ODERMATT Marco 1997 en Stoeckli

13 191740 Clary Johan 1981 Jefe de FRA

14 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atómico

15 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atómico

16 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atómica

17 192746 THEAUX Adrien 1984 Jefe de FRA

18 512038 Stefan Rogenten 1994 SUI Fischer

19 934643 Jared Goldberg 1991 Estados Unidos Rossignol

20 202059 FERSTL Josef 1988 GER Jefe

21 104537 Alexander Cameron 1997 Can Rossignol

22 194858 Allegre Nils 1994 FRA Salomón

23 54320 Schwarz Marco 1995 AUT Atomic

24 194364 PINTURAULT Alexis 1991 Jefe de FRA

25 561435 AZNOH Rok 2002 SLO Atómico

9.46: Marco Odermatt soñaba con alcanzar el récord de 14 victorias en una temporada, número que nadie había conseguido antes, mientras que con 13 igualaba a algunos de los grandes del pasado. En este momento tiene 11 años y por lo tanto necesitará triunfar hoy para luego intentar el nuevo récord en sus disciplinas, Super-G y Gigante.

9.43: Atención también a los tres primeros de la clasificación, Kilde, Kriechmayr y Odermatt que querrán terminar alto y al austriaco Marco Schwarz que ha demostrado que le encanta esta pista y cada vez se inclina más hacia las bajadas.

9.39: El noruego Adrian Smiseth Sejersted es el favorito tras dominar la segunda prueba. El escandinavo tiene la oportunidad de redimir la decepción de Aspen ya que la carrera fue cancelada cuando lideraba la clasificación.

9.36: En cambio, los otros dos lugares del podio los ocuparán Kreşmere (514 puntos) y Adermatt (446 puntos) pero no se sabe en qué orden.

9.33: La final de la Copa del Mundo se lleva a cabo en una pista de snowboard en Andorra, la final de la temporada ya se está emitiendo con el noruego Alexander Amodt Kelde llevándose el trofeo a casa.

9.30: Buenos días amigos de OA Sport, y bienvenidos a la retransmisión en directo del descenso de Soldeu, válido para la Copa del Mundo de Esquí Alpino masculino 2022-2023, primera prueba de las finales del circuito mundial

El inicio de las plataformas DOWNHILL

Fotos de La Presse

