Los bianconeri ganaron el magnífico Derby della Mole

23:15

Bremer: “Podemos llegar a la Champions”

Bremer Ladson: “Nos estamos manifestando en la plaza Podemos llegar a la Champions. Teóricamente tenemos 50 puntos, pero hay que pensar partido a partido y ganarlos todos”.

23:10

Juric sobre Radonjic: “No pude convertirlo en futbolista”

legal A la docena: “Este derbi me deja con muchos pensamientos positivos, pero también negativos de cosas a mejorar. Hicimos bien la primera parte, hubo muchos goles. Tuvimos que afrontarlo mejor. falta”. A la atención adecuada: Así es. No respetamos nuestras entregas, entonces hubo una derrota. ¿Radonjic? Hay cosas que me cuesta entender. Le falta respeto a este juego: sabía muy bien qué hacer. y luego hizo cosas diferentes tan pronto como entró. Tiene ideas. Bien, pero no pude convertirlo en un futbolista. En estos juegos lo pagamos. Siempre debe haber atención y enfoque. En este caso, sucede a menudo. que estamos desenfocados: a veces las cosas salen bien, otras veces lo pagas”. .

23:00

Allegri: Esos son los puntos que necesitas para la Champions League

Tras el partido, Allegri comentó la victoria de su equipo y dibujó una racha para una posible clasificación a la Champions League. Léalo todo.

22:41

90’+6′ – Final del partido: ¡La Juventus gana el derbi por 4-2!

A los seis minutos de la prórroga, el derbi del Mall terminó con la Juventus venciendo a Turín por 4-2.

22:40

90′ + 5′ – Tarjeta amarilla para Richie y aviso

Richie se equivoca con Keiza Y está avisado: está avisado, se perderá el próximo partido entre Turín y Bolonia

22:35

90′ – Entra Bonucci

Insertar Alegri Bonucci en lugar de BremerAutor de Blanco y Negro 3-2. Y al mismo tiempo designa a Chevy. Seis minutos de recuperación

22:31

86′ – Entra Kane

Hay un nuevo cambio en la Juventus: entra Kane por Vlahovic

22:29

84′ – Nueva sustitución del Torino

entradas de jurisprudencia Gravelon en lugar de Djidji

22:29

84′ – ¡Gol validado de la Juventus!

Después de ver a Var, Chevy regularmente le daría a Rabiot la marca.

22:27

82 ‘- verificar la regularidad del objetivo var

Hay un control de colocación. Reiniciar marcando el objetivo

22:26

81′ – ¡Juventus poker fichado por Rabiot!

La Juventus firma el póquer: Tiro libre con trocar de Kostic, el balón llega a los pies de Rabiot que hace el 4-2 a pocos pasos

22:20

75′ – Jurek se enfada con Radonjic

Explosión judicial contra RadonjicDespués de media hora de juego. Para el técnico, el futbolista bomba es el máximo responsable del gol de Bremer

22:19

74′ – Tres cambios para el Torino

Juric hace tres sustituciones tras el gol de la Juventus: Sigue Richie, Sek y Voivoda En un Lugar Linetti, Radonjic y Rodríguez

22:16

71′ – ¡Juventus avanza con Bremer!

Juventus marcó el gol 3-2 de tiro de esquina! Bremer marcó el tercer gol de la Juventus, que cabeceó en las clásicas filas del primero, con un pase de Keiza.

22:15

70′ – Ovación de pie para Pogba

Al igual que durante el calentamiento individual, Pogba fue recibido en el césped con una ovación de pie al lado de todo el estadio

22:13

68′ – Triple sustitución Juventus: debut de temporada de Pogba

Allegri hace tres sustituciones: entran Di Siglio, Pogba y Keiza En un Lugar Cuadrado, Parnecia y Di María

22:13

67′ – ¡Emocionante cruce de Linetti!

El toro no se rinde y se acerca a la ventaja: zurdazo de Linetti al que golpea Szcz? sny y te imprimes en la barra!

22:08

63′ – Toro retoma con Singo

Tauro intenta bachiller esto salta Kostik Y va a la conclusión: el balón está fuera

22:07

61′ – Cuadrado se equivoca

Otra cruz mas Kostik desde la izquierda, Cuadrado Prueba de rebote: el balón está fuera

22:05

60′ – Rodríguez tiene cuidado

Hay primera tarjeta amarilla del partido: Chevy advierte Rodríguez por falta sobre Cuadrado

22:05

60′ – Primera sustitución del Torino

Juric hace el primer cambio: viene Radonjic en lugar de Karmohautor de El primer objetivo de la bomba

22:02

57′ – Servicio de Vlahović

Saque de esquina María Dirigido a la segunda publicación, llegas allí. Vlakhovich Pero los barcos salen

21:54

49′ – Juventus Kroos

fluctuaciones constantes: Sirve Vagioli Vlahović Mete un tiro certero, pero la pelota pega travesaño

21:54

49′- contesta el toro

Turín reinicia con Miranchuk Quien intenta con la zurda: el balón fuera

21:52

47′ – Juventus ataca directamente

Serpentina de Kostic que cruza por el medio a Vlahović: el delantero de la Juventus falla, por un pelo, en encontrar el toque ganador

21:51

46′ – ¡Comienza la segunda parte!

Juventus y Torino volvieron a la cancha, con Chevy de inicio en la segunda mitad del partido

21:36

Alex Sandro: “La segunda mitad será más difícil”

Alex Sandro A la docena: “Es un honor vestir esta camiseta. 300 partidos son muy importantes. Hemos visto grandes actuaciones de ambos equipos y estoy seguro de que la segunda mitad será aún más difícil”.

21:34

45’+3′ – Final del primer tiempo: Juventus – Turín 2-2

Una primera parte apasionante acaba en el derbi entre negros, blancos y granados. Parte 2-2

21:32

45′ + 1′ – ¡Empate inmediato para la Juventus!

La lotería viene de inmediato. juventusSaque de esquina Kostik en la cabeza DanielY El balón tocó el poste y cruzó la línea de golA pesar del intento de Milinkovic de domarla

21:28

43′ – ¡Doblete de Turín!

Turín vuelve a tomar la delantera! gran bola de A usted a Snappería Un toque delicado que no deja lugar a cismáticos

21:25

39′ – apto para Tauro con Alcinabria

El toro se cuela en la Juventus: un pase cruzado Rodríguezllega allí Snappería cabeza pero Szczesny desvía un tiro de esquina con la punta de tus dedos

21:17

31′ – Vlahovic vuelve

fuerte al sur de Vlakhovich desde una distancia: milinkovitch París en dos etapas

21:15

29′ – Aplausos para Pogba

enviar allegri Pogba Para calentar: Centrocampista La afición de la Juventus lo aplaudió ¿Quién no ve la hora de ver al centrocampista francés en el campo? Por primera vez esta temporada

21:11

25′ – Derby jugado abiertamente

Lote Cuadrado Disminuya ligeramente el ritmo, con los dos equipos todavía enfrentados en busca de los carriles correctos. Torino regatea bien, mientras que Juventus se desempeña mal con una remontada asesina

21:01

16′ – ¡Cuadrado empata en el derbi!

igual viene de juventus! Cruce Kostik Desde la izquierda con el balón en camino Cuadrado: El colombiano patea la primera intención y atrapa el balón detrás de Milinkovic-Savic

20:59

13′ – Di María calienta con la zurda

Intentar María Con la zurda desde lejos: un saque de esquina

20:55

9′ – Kostic-Singo conecta, no es penalti

contacto entre kóstico y soltero En el área de la granada, Chiffi apunta al centro del área y la Juventus piensa multaPero el árbitro dio aplausos al gol

20:48

2′ – ¡Torino adelante!

atronador, Turín conduciendo: Tras un saque de esquina, el balón llega bachiller El que prueba la cabeza, pero ahí está en la pista lo honraron Quién al borde de las bolsas furtivas

20:46

1′ – titular para la Juventus de Turín

Arranca el partido Juventus Torino: ¡comienza el derbi!

20:42

¡Juventus y Turín en el campo!

en el campo del Estadio Allianz Juventus y Turín entran para dar vida en el Derby Mall

20:35

Es el derbi 156 entre Juventus y Turín en la Serie A

Esta noche es el partido 156 de la Serie A Mall Derby: Los Bianconeri lideran el balance con 75 victorias contra 35 granadas – 45 empates completan el cuadro.

20:25

Turín no gana a la Juventus desde 1995

El último derbi lo ganó Turín En la Juventus se remonta al 1-2 de 9 de abril de 1995 (gol en propia puerta de Maltagliati y bombazo de Rizzitelli al gol de Nedo Sonetti ante el equipo de Marcello Lippi); Desde entonces, en 16 desafíos, 11 victorias para los bianconeri y cinco victorias.

20:15

Barrenechea, debut “histórico”

Según Opta, Enzo Barrenechea es el primer jugador de la Juventus que debuta en la Serie A partiendo de un derbi Turín en una era de 3 puntos por victoria (desde 1994/95). En general, el último jugador en triunfar fue él. franco simioli En 2001 con una granada.

20:00

Derbi de masas: la provocación de los ultras blanquinegros

Anoche apareció una pancarta de Ultras juventus dirigido a los simpatizantes Turíncualquier Decidieron desertar Partido de visitante del Allianz. Léalo todo.

19:50

Debut Juventus y Barentcia

Debut de la Premier League Parniciamediocampista favorito Paredes. El joven blanquinegro, nacido en 2001, juega de forma permanente en la próxima generación. Representa sorpresa de la noche En la alineación elegida por Allegri.

19:40

Juventus Torino Plantillas Oficiales

juventus (3-5-1-1): szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; cuadrado, frijol, parencia, raput, costique; María Vlakhovich. todos.: Feliz.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djdiji, Shuurs, Buenos días; Djdiji, Shuurs, buenos días; Djdiji, Shuurs, buenos días. Singo, Linetti, Ti, Rodríguez; Miranchuk, Karamoh; Snappería. Todos: Yorick

19:30

El derbi se juega entre Juventus y Turín

Atentos al derbi Juventus y Turín, Estaba previsto a las 20:45 para la jornada 24 del campeonato de la Serie A italiana. Vuelven los bianconeri Clasificación para los octavos de final de la Liga Europeamientras en la liga Hay tres victorias consecutivas. Obtenido de las fuerzas de Allegri. El técnico ha encontrado a Chiesa y Pogba que son convocados habitualmente. El Torino, por su parte, quiere que sus “primos” tropiecen en el afán de ganarles en la clasificación.

Turín – Estadio Allianz