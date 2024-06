Inversiones ambientales, sociales y de gobernanza: el atractivo está disminuyendo y Europa está comenzando de nuevo con nuevas reglas

“Se acabó el revuelo”. “El sector está sangrando dinero”. En las últimas semanas, el Financial Times no ha sido amable en su análisis que describe la relación emergente entre los dos países. Inversiones Y Sostenibilidad. abreviatura esg, en primer plano Gerente de Comunicaciones Hasta hace poco, el día ha pasado a un segundo plano, pero eso no quiere decir que sea algo malo.

Cambiar de dirección en la comunicación.

En la carta anual al mercado de 2022, Larry Fink Identificó el tema ESG como dominante en los próximos años, mientras que en la edición de este año decidió no utilizar el acrónimo “porque a menudo se utiliza como arma”. Teniendo en cuenta que estamos hablando del CEO de Piedra negraSe espera que , el entrenador más grande del mundo, tenga un importante seguimiento de sus palabras.

Según un estudio que realizó barclays, Desde principios de año yo Fondos de acciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a nivel mundial Registro Salidas netas (reembolsos menos nuevas suscripciones) de 40 mil millones de dólares, alcanzando un máximo de 14 mil millones de dólares en abril. Incluso Europa, que siempre ha estado a la vanguardia en este campo, recibió una tarjeta roja en el primer cuarto.

Una combinación de factores

el Apelación retirada Esto se debe a varias razones, empezando por Ofertas decepcionantes (Las acciones tecnológicas han liderado el repunte del mercado en los últimos meses, inicialmente fue el turno de las empresas de defensa, que se han beneficiado de la nueva carrera armamentista), para continuar Escándalos (como la investigación sobre el greenwashing en relación con DWS) y los ataques de los republicanos estadounidenses, que acusan a los directivos preocupados por la sostenibilidad de desviar la atención de su “misión”, que es aprovechar al máximo el dinero que se les ha confiado.

Pierre-Yves Gauthierdirector de estrategia y cofundador de valor alfa (Una firma de investigación independiente con sede en París), comparó el sector con la burbuja tecnológica que estalló en 2000. “Después de un cuarto de siglo, ESG se parece más a Internet”, escribió.

La importancia de evitar malentendidos

Otros analistas destacan la ambigüedad de algunas cuestiones de sostenibilidad. Como en el caso de Coche eléctricoque reduce las emisiones relacionadas con el transporte, pero implicaExtracción de cobalto para baterías.que ocurre principalmente en la República Democrática del Congo y genera enormes costos sociales.

Según el Financial Times, una forma de evitar malentendidos es centrarse en… Fondos temáticos, que, como era de esperar, continúa propagándose. “Elegir un tema específico (energía limpia, tal vez, o tecnologías sanitarias, por dar algunos ejemplos) evita confusiones”, escribió City.

Sin embargo, también es cierto que a medio plazo los fondos ESG han proporcionado rentabilidades al menos en línea con las rentabilidades generales del mercado, pero con menos volatilidad, debido a la mayor atención que las empresas de este sector prestan a los riesgos ESG.

Un estudio reciente realizado por Estrella de la mañana destaque Carteras con bajos riesgos ESG Suelen generar mejores rendimientos ajustados al riesgo que las carteras con mayores riesgos de sostenibilidad, además de mostrar una mayor resiliencia durante las crisis financieras. Especialmente a la luz de esta evidencia, es difícil imaginar que podremos retroceder, como destacó Mariolina Esposito, gestor senior de fondos de Eurizon Sgr. “Los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza ahora están plenamente incorporados en los criterios para evaluar activos potencialmente invertibles”. Lo que sugiere, desde una perspectiva de inversión a medio plazo, como la que debería caracterizar el comercio minorista, que las fases bajistas pueden verse como oportunidades para consolidar posiciones. “En lo que respecta a nuestra casa gestora, el enfoque de la gestión de fondos temáticos siempre se ha centrado en una cuidadosa selección de valores basada también en un análisis de sostenibilidad, y esto a pesar de que no se trata sólo de fondos Technical.9, sino también de Article 8 ”, añade el experto, refiriéndose a las soluciones de ahorro gestionado que aprovechan exclusivamente las propiedades ESG, y aquellas que también pueden invertir en otro tipo de activos. “Para cada empresa que analizamos, también se tiene en cuenta su enfoque ESG”, añade Esposito.







Mariolina Esposito, gestora senior de fondos de Eurizon Sgr

Europa busca cobertura

En este escenario, el objetivo en el Viejo Continente es evitar tirar al bebé con el agua del baño. a’Nombre (Consob Europa) recientemente Actualizar pautas Sobre la categoría ESG de fondos mutuos y ETF, con el objetivo de garantizar… Mayor transparencia para los inversores En referencia a productos de inversión sostenibles. En particular, intervinieron expertos para garantizar que los nombres de los fondos pudieran reflejar efectivamente los objetivos y la política de inversión.

Luego se definen los criterios para permitir a los gerentes evaluar y utilizar adecuadamente términos ESG o relacionados con la sostenibilidad al nombrar sus productos. En las nuevas directrices sobre la nomenclatura que se asociará a los instrumentos de ahorro gestionado, la letra “S” de social y la letra “G” de gobernanza se han separado de la letra “E” de medio ambiente, por lo que la abreviatura identificará únicamente cuestiones medioambientales. . Las nuevas disposiciones entrarán en vigor tres meses después de la publicación de las traducciones de la ESMA. Para los fondos existentes, se espera un período de transición de seis meses para el ajuste.

