Volkswagen Golf 2024: precios anunciados

muchas noticias – Unas semanas después de la oferta, la sucursal italiana proporciona la lista de precios. volkswagengolf 8.5, es decir, versión Remodelación La octava generación, que se caracteriza por diversas innovaciones estéticas, tecnológicas y relacionadas con la seguridad (aquí para saber mas). Empezamos desde 30.150€ Para la versión sedán y 31.100 euros para la versión familiar Variant. El nuevo Golf berlina también está disponible mediante suscripción de financiación, en la versión especial Edition Plus, con un ahorro de 2.700 euros para el cliente y una cuota mensual de 259 euros.

Amplio rango de conducción – Renovado volkswagengolf Está disponible con motores de gasolina y diésel. La oferta incluye dos motores turbo gasolina de 4 cilindros. 1.5 ETI 115 CV y ​​150 CV con transmisión manual de 6 velocidades y motores de gasolina biturbo 1.5 ETSI Un híbrido suave de 48 voltios con una caja de cambios DSG de 7 velocidades es igualmente potente. turbodiésel 2.0 TDI El SCR está disponible en dos niveles de potencia: 115 CV con caja manual de 6 velocidades y 150 CV con caja DSG de 7 velocidades. Además, en los próximos meses se lanzará la segunda generación de fuentes de alimentación. Híbrido enchufable Con una autonomía de unos 100 km y posibilidad de carga DC a velocidades de hasta 50 kWh.

y crear – Hay cuatro niveles de equipamiento disponibles: Life, Edition Plus, Style y R-Line. y crear vida Incluye, entre otros: control de crucero adaptativo predictivo, asistente avanzado de actividad del conductor, iluminación ambiental interior (10 tonos), conectividad de aplicaciones inalámbricas, car2x, llantas Norfolk 205/55 de 16 pulgadas, clima (zona única), cabina digital profesional de 10,25 pulgadas Faros y luces traseras Eco LED, Forward Assist con reconocimiento de peatones y ciclistas, Keyless Go, Lane Assist, Parking Commander con sensores de estacionamiento delanteros y traseros, Sistema multimedia con pantalla táctil de 12,9 pulgadas, Ajuste lumbar del asiento del conductor, sensor de luz y lluvia, señal de tráfico sistema de reconocimiento, retrovisor interior sensible a la luz, retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, volante multifunción de cuero y carga inalámbrica de smartphone.

Precios de golf

Gas Copiar kW/CV Precio llave en mano € 1.5 Vigencia de la Ley ETI 1.498 85/115 30.150 Versión 1.5 TSI ACT Plus 1.498 85/115 30.350 1.5 Vigencia de la Ley ETI 1.498 110/150 31.950 Versión 1.5 TSI ACT Plus 1.498 110/150 32.150 Modelo 1.5 TSI ACT 1.498 110/150 34.250 Híbrido híbrido suave 1.5 eTSI ACT Vida DSG 1.498 85/115 32800 Versión 1.5 eTSI ACT más DSG 1.498 85/115 33000 1.5 eTSI ACT Estilo DSG 1.498 85/115 35.100 1.5 eTSI ACT Estilo DSG 1.498 110/150 36.900 1.5 eTSI ACT R-Line DSG 1.498 85/115 35.300 1.5 eTSI ACT R-Line DSG 1.498 110/150 37.100 diesel VIDA ÚTIL DEL 2.0 TDI SCR 1.968 85/115 33.450 2.0 TDI SCR Edición Plus 1.968 85/115 33.650 2.0 TDI SCR Vida DSG 1.968 110/150 37400 2.0 TDI SCR Edición Plus DSG 1.968 110/150 37600 2.0 TDI SCR Estilo DSG 1.968 110/150 39.700 2.0 TDI SCR Línea R DSG 1.968 110/150 39.900

y crear Edición Plusque cuesta 200 euros más que el Life, añade llantas de 17 pulgadas, lunas traseras tintadas, sistema antirrobo, entrada y salida sin llave, Light Assist, cámara de visión trasera y pintura metalizada.

y crear estiloque cuesta $2,300 más que el Life, y agrega iluminación ambiental interior (30 colores), ruedas Nottingham 225/45 de 17 pulgadas, control de clima (3 zonas), faros LED IQ.LIGHT Performance con barra horizontal y logotipo iluminado, y exterior apariencia inserciones cromadas, interior de tela y ArtVelours, asiento del conductor activo ajustable en 14 posiciones, función de masaje.

Precios de los modelos de golf.

Gas Copiar kW/CV Precio llave en mano € 1.5 Vigencia de la Ley ETI 1.498 85/115 31.100 Híbrido híbrido suave 1.5 eTSI ACT Vida DSG 1.498 85/115 33.750 1.5 eTSI ACT Estilo DSG 1.498 85/115 36.050 1.5 eTSI ACT R-Line DSG 1.498 85/115 36.250 1.5 eTSI ACT R-Line DSG 1.498 110/150 38.050 diesel VIDA ÚTIL DEL 2.0 TDI SCR 1.968 85/115 34400 2.0 TDI SCR Vida DSG 1.968 110/150 38.350 2.0 TDI SCR Estilo DSG 1.968 110/150 40.650 2.0 TDI SCR Línea R DSG 1.968 110/150 40.850

Finalmente, la configuración línea Rque cuesta 200 euros más que el Model, añade: suspensión deportiva rebajada, llantas Coventry 225/45 de 17 pulgadas, aire acondicionado (zona única), lunas traseras tintadas, elección del perfil de conducción, faros LED delanteros y traseros ecológicos, Faldones laterales en negro brillante, parachoques R-line con inserciones en negro brillante, pedales deportivos con inserciones de acero, asientos deportivos R-line con reposacabezas integrados, ajustes manuales y dirección progresiva.

