Inter, Balogun es la prioridad para atacar. Morata está en espera

Hay rumores sobre un posible maxi show deArabia Saudita a Lautaro Martínez. Según TyC Sports, hay un club no especificado Liga Profesional SauditaA los campeones del mundo argentinos se les iba a ofrecer un contrato de cuatro años por valor de 60 millones de euros por temporada. Toro aún no ha dado el visto bueno, por lo que aún no ha habido conexiones conentre , que teme, sin embargo, la pérdida de una de sus estrellas más brillantes. Por el momento son solo rumores, pero podría haber novedades interesantes en las próximas horas.