La mano está frente al árbitro de silla.

Londres – En semifinalesEl enfrentamiento definitivo del tenisuna competición con reglas especiales establecida por Patrick Mouratoglou, Andrei Rublev derrotado por Holger Ron Pero el ruso fue el héroe de la velada a su manera.

Condición de triple punto

En UTS hay reglas especiales, no se juega con el marcador habitual (15-30-40) y no hay sets excepto cuartos de 8 minutos. Casi como en un desempate, los tenistas sacan dos veces y los puntos se van sumando uno tras otro. La otra novedad está relacionada con los bonos: entre ellos también se encuentran las tarjetas de puntos, incluidas las tarjetas “triples” (es decir, un punto equivale a 3). Aquí es exactamente donde surge el problema. Al final del segundo cuarto, Rublev (11-10) pidió una jugada de tres puntos, ganó la carrera pero sólo consiguió un punto…Porque el árbitro no hizo caso al pedido.

A partir de ese momento, el ruso se enojó primero con el juez de silla, luego con el supervisor y finalmente con Mouratoglou, el entrenador que creó el torneo. Rublev exige que se repita el punto e incluso amenaza con abandonar el evento ante la mirada de un incrédulo Ron. Mientras tanto, el cuarto termina y Ron gana 13-11 después de un descanso de aproximadamente cinco minutos. En el tercer cuarto, el texto se repite (11-11), esta vez Rublev decide pedir la triple tarjeta de una forma más dramática subiéndose a la silla del árbitro y golpeándole la tres en la cara con los dedos.. Sin embargo, Ron gana el intercambio, cancelando el bono del ruso.