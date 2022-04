Inmigrantes del cambio climático: ¡Qué hay detrás!

muchos hace unos dias Inmigrantes de América del Sur Se acercaron a la frontera con México. ¿La razón? El cambio climático ha cambiado Paises sudamericanos que no pueden vivir: El huracán y la inundación dejaron la tierra sin cultivar, muerta. Desplazamiento causado por el cambio climático Son un fenómeno reciente, pero se han intensificado paulatinamente debido al aumento de los desastres ambientales, obligando a toda la población a trasladarse a zonas más habitables. Sin embargo, desafortunadamente, dice más Sebastián Santoro En un artículo publicado el https://www.duegradi.eu/La migración climática es un evento difícil de construir a nivel legal. Particularmente vulnerables son los inmigrantes climáticos. ¿Porque? Si se toma como referencia derecho europeo, No existe una regulación sobre la salida de migrantes debido al cambio climático. Falta de disciplina, Estas personas no tienen protección de los estados.. La ley se aplica más de cerca al requisito, sin embargo, ciertamente tendrá algunos vacíos regulatorios. Pero demos un paso atrás. lo expliqué arriba La migración climática es un fenómeno reciente Y esto también es cierto porque consideramos que el cambio climático es un fenómeno reciente. De hecho, Las migraciones por motivos climáticos y ambientales siempre han sido antiguas. Muchas personas, o tribus nómadas, querían irse hasta que pudieran encontrar un lugar para vivir. Una tierra fértil, agua y alimento. Entonces, a lo largo de los siglos, hemos visto migraciones de áreas áridas a tierras de cultivo, del interior a las playas y más. Pero debido a que el evento al que nos referimos ahora es muy específico Violento y repentino. Las personas se han visto obligadas por el aumento de los desastres ambientales Dejar sus hogares y tierras Encuentra un mejor ambiente y lugar para vivir de lo que vinieron. Sin embargo, aunque la migración es un fenómeno antiguo, nunca se reguló porque no se consideró adecuado por su falta de urgencia. Así que para el derecho internacional, No hay inmigrantes climáticos. READ ADUC - Drogas - Artículo Señalando este conceptoAlto Comisionado de las Naciones UnidasExpresión de quien está discutiendo”Refugiado climático“No se puede utilizar porque no cumple con ninguna disposición del derecho internacional. Básicamente, carece de base legal. de hecho, en La Convención de Ginebra Se ha establecido que un refugiado puede ser protegido solo por razones de persecución por razones raciales, religiosas, políticas o nacionales, pero no cubre el tema del clima. Más lejos, Un inmigrante no tiene que huir a otro país para obtener asilo. A menudo sucede que los inmigrantes se mueven dentro de sus propias fronteras y hacia su propio país. Según el derecho internacional, no hay inmigrantes climáticos y es difícil comenzar el proceso de cambiar la ley. Inesperadamente, Hay falta de motivación Y, por supuesto, los inmigrantes climáticos no son una prioridad en este momento. Migrantes climáticos: ¿Por qué corremos? Más lejos Averiguar si las personas abandonan su hogar por motivos medioambientales no es fácil. Las razones pueden ser muchas y variadas. “Los factores que guían estos flujos migratorios son muchos y complejos, desde la sociedad, la economía hasta la política, y la crisis climática no es más que una escalada de estas amenazas.“ Pero los factores en los que debemos centrarnos deben estar en el medio ambiente, ¿verdad? Como tribu, debería ser fácil identificar las razones que llevan a las personas a abandonar su hogar. De hecho, El cambio climático no solo cambia el clima, cambia la economía, cambia el comercio, cambia las políticas. Cambio silencioso del que incluso quienes experimentan sus efectos no se dan cuenta cuando se produce. Pero hay Aumento de la temperaturaDurante las estaciones más cálidas, el aumento del nivel del mar se hace sentir cada vez más por lluvias violentas, huracanes, inundaciones y sequías. READ 12 empresas italianas en la feria Antoit / Alimentaria 2021 en México La combinación de todas estas mutaciones con los cambios económicos crea las condiciones adecuadas para el evento migratorio. Como también dice https://www.aics.gov.it/Asi que, “El fenómeno de la migración se llama por muchas razones, es decir, hay muchas razones basadas en la migración, los factores climáticos interactúan con otros factores (comunidad, economía, política y población) y la necesidad de migrar solo surge de su combinación. Lo que dice el Observatorio de la Migración Internacional De acuerdo a Observatorio de la Migración Internacional, Alguien que lee el evento de inmigración, pudo enterarse de ello En 2019, 23,9 millones de personas tuvieron que ser desplazadas Debido a desastres ambientales relacionados con el cambio climático. El cambio climático está obligando a los migrantes a abandonar las zonas de cultivo Mudanzas a áreas más habitables, aunque sus países tienen bajas emisiones de CO2. Países más afectados por eventos migratoriosÁfrica subsahariana, Asia meridional y América LatinaSegún datos recopilados por el Banco Mundial. Lamentablemente, si los gobiernos del mundo no detienen el avance del cambio climático, el fenómeno migratorio seguirá agravándose. Las escenas son perturbadoras. Esto se espera en 205055% de los inmigrantes de los países mencionados anteriormente, Equivale a 143 millones de personasSe verán obligados a abandonar su hogar por razones ambientales. Pero según el informe “Migración y cambio climático”, Las estimaciones son aún más pesimistas: se espera En 2050 habrá 200 millones de inmigrantes El cambio climático ha obligado a la gente a huir, con un estimado de 55 millones de personas más de lo estimado anteriormente. Políticas nacionalistas y estrategias multilaterales no son iguales Brevemente, al final, tratamos de definir brevemente el fenómeno de la inmigración para comprender las razones intrínsecas de este. Sin embargo, la definición natural del evento no está prevista en las agendas de nuestros gobiernos. Actualmente no está en la agenda. READ Uso: amministrazione Biden avvia transfer migranti venezuelani in colombia Esta no es la única forma de ralentizar el proceso. Apatía, Pero algunos eventos como la guerra en Ucrania están empeorando. En la actualidad, toda la atención parece estar puesta en el curso del conflicto. La solución al problema energético. Principios energéticos No se pretende dar respuesta al problema del cambio climático implementado en nuestro país. Se han implementado para solucionar el problema energético, aunque indirectamente pueden tener éxito Responder a las necesidades climáticas. En este punto, tenemos que esperar y ver hacia dónde nos guiarán las políticas energéticas y ambientales implementadas por Europa. ¡Activo! Escribimos “La paz no es petróleo” en el costado del barco SCF Baltica de Siracusa con carga de petróleo de Rusia. ¡Debemos abandonar todas las fuentes fósiles que están desencadenando guerras y cambios climáticos! #Guerra de combustible pic.twitter.com/zE8BmaAju5 – Greenpeace Italia (reenGreenpeace_ITA) 15 de abril de 2022

Autor y aspirante a periodista, nacido en 1991.

Nací y crecí en mi amada Sicilia, Eris. Me licencié en Ciencias Políticas y Relaciones InternacionalesUniversidad de Mesina Y se especializa en ciencias históricas.

Me interesó el periodismo desde que era niño, así que pude publicar mi primer artículo. República. Siempre he estado involucrada en el voluntariado solidario, colaborando como responsable de prensa de una asociación sin ánimo de lucro, en el ámbito social, soy activista medioambiental y activista de confianza por los derechos de los animales. ¿Mi sueño? Puedo crear un mundo mejor con mis palabras.

