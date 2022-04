El precursor del Inter nos hace pensar

En estas 3 primeras temporadas del Nápoles solo se le vio en flashes reales de Lozano, pero existe una medicina alternativa a Spaletti para hacerlo renacer. Precedente para el Inter

entré Nápoles Del verano de 2019 PSV Quinta Más de 40 millones de euros, chispa entre Hirving Lozano Y el cuadrado azul no aparece completo. Hasta ahora no tanto como esperaba, se viven algunas escenas de un campeón, sin embargo, por muchos, muchos espectáculos no son iguales.

Reemplazadas con Colágeno antes y Politano Después de eso, Chuckie está feliz por su tercera temporada. Spalotti, Ama a su guardaespaldas Politano (quien fue contratado por el Inter en 2018). La situación choca con su estatus en México, donde es el verdadero conductor de su selección y el ídolo de la afición.

Sin embargo, para romper una lanza a favor de Lozano, hay un aspecto que tiene poca importancia. El verdadero papel del ex del PSV es el de jugador de banda izquierda, no de banda derecha como estamos acostumbrados a verlo de azul. Este lugar lo ocupa ahora la figura obesa del Capitán Lorenzo Logo, Pivote de tablero de ajedrez napolitano a todos los entrenadores que pasaron por Castelvolturno. Con la despedida del mediapunta napolitano al final de la temporada, es inevitable que en dirección a la MLS por el lado de Toronto, Lozano pueda tomar el control por la izquierda y encontrar nueva vida. Spalti, por otro lado, sabe lo devastador que puede ser Lozano en ese papel.

Lozano, Spalotti e Inter-PSV, precedidos en Indovan

11 de diciembre de 2018, Estadio San Siro. Todo está listo para la gran fiesta del neurocirujano que ya se juega matemáticamente en la histórica eliminatoria de octavos de final de la Champions League tras 8 años ante el último PSV Eindhoven. Luciano se sienta en el banquillo del Inter SpalottiEl entrenador que lo trajo de vueltaIntermedio Tras los años oscuros del triplete en la Champions. Después de una fácil victoria en Holanda en el partido de ida, los 3 puntos en la tarjeta son fácilmente alcanzables.

21:00 El árbitro hizo sonar el silbato y comenzó el partido, pero el partido no empezó con el pie derecho, al 13′ Hacía mucho frío en Messa. Hirving de 22 años Lozano Nerasuri sale entre las filas de retaguardia, recoge una ayuda de Bergwig y tira la cabeza hacia atrás. Handanovic Spalotti y el actual “rival” bajo la increíble mirada de Politano. Hace tiempo que se habla muy bien del mexicano Dietrope Walker, y San Siro confirma las expectativas competitivas. Chuckie tiene un alfiler en el costado de Inter Defense durante todo el juego, sumiendo a la gente en el miedo. D’Ambrosio Quien luchó para seguirle el ritmo y no pudo brindarle su apoyo durante la fase ofensiva. Regular Icardi En su aparición número 200 con los nerazzurri pudo igualar el partido con la ayuda de Politano, pero la mala noticia llegó del Barcelona a cinco minutos del final. Tottenham se convirtió en el sorteo, salió de la Inter Champions League y le dio al Inter de Milán una noche de terror.

Las calles de Spalotti y Lozano volvieron a cruzarse en Nápoles. El entrenador, de Certaldo, seguro que no ha olvidado lo demoledor que fue el mexicano en su papel: ¿será este un punto de inflexión para el futuro de Chuckie?