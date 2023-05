Inmigración llega al golpe más duro de México

Exiliado de Estados Unidos a La Habana, el joven de 19 años huyó del servicio militar de Castro para reprimir a sus oponentes. Ahora corre el riesgo de ir a la cárcel. Esta es la nueva política de Biden sobre los cubanos

“Está psicológicamente mal. Lloró mucho, lo siente mucho”, dijo la madre de Emir Rodríguez Bringas, un joven de 19 años que escapó del servicio militar obligatorio del régimen y fue deportado el 10 de mayo en un segundo vuelo de Estados Unidos a Cuba. Rodríguez había denunciado su caso al canal pidiendo ayuda Telemundo 51, mientras aún se encuentra detenido en el Chrome Migrant Center en Florida. El joven explicó que le habían negado el asilo y que las autoridades migratorias no le creyeron. “Me preguntaron si tenía miedo de volver a mi país y les dije que sí, aunque en los diarios decían que no, dije que no. Cuando vi al juez, me interrumpió y no me dejó hablar, diciendo que yo lo dije.

Rodríguez dijo que les explicó a los funcionarios de inmigración que no estaba de acuerdo con la política de la administración. Miguel Díaz-Canel Bajo amenazas de funcionarios del régimen, abandonó la isla para evitar el servicio militar. “Me escapé del servicio y no le dije a mi madre sobre mi participación. No quiero que me utilicen para sofocar las protestas. Yo no estoy de acuerdo con esto. Lo único que pedimos es ayuda”, insistió horas antes de ser deportado a la isla con 66 cubanos. Según la madre del joven, Ali Bringas, temen que sea detenido por no cumplir con el servicio militar obligatorio en Cuba. Lloró mucho. Los jóvenes del servicio están siendo arrojados a la plaza como fuerzas especiales, pero es solo para someter a la gente”, dijo.

México cancela permisos de tránsito a migrantes y cierra 33 centros de recepción

La Dirección Nacional de Migración revocó desde ayer los permisos de tránsito o permanencia de migrantes en México, por lo que se prohíbe el paso de cualquier extranjero sospechoso de ser ilegal. Debido a esta nueva normativa, que impide la formación de caravanas con miles de migrantes, como ha ocurrido en los últimos años, Los inmigrantes serán expulsados Desde México “inmediatamente, por tierra o por aire”, dijo el canciller de AMLO. Hasta ayer, 33 albergues para migrantes que atienden a migrantes fueron cerrados luego de que un incendio en Ciudad Juárez a fines de marzo dejara 40 personas muertas.

El régimen detiene a familiares de José Daniel Ferrer y destruye su casa en Santiago de Cuba.

Las fuerzas represivas del régimen cubano fueron detenidas Nelva Ismarai Ortheka TamayoLa esposa del líder opositor José Daniel Ferrer y vandalizaron su casa en Santiago de Cuba.Ana Belquis Ferrer, presa política, dijo el viernes 12 de mayo que la mujer fue detenida junto a su pequeño hijo Daniel José. Viajaban en autobús a Bayamo, donde Nelva visitaba a su madre enferma.

“Sicarios de la policía política que se hacen llamar Alejandro y Robert, junto a otros de la PNR, los trasladaron a la comisaría de “La Territorial” durante unas 5 horas, luego los subieron a otra patrulla y los trasladaron a la comisaría de “El Palacete”. estación. Unidad en Santiago de Cuba, y luego fueron puestos en libertad”, denunció Ferrer, quien denunció desde el 14 de marzo que ningún familiar había visto a José Daniel, uno de los presos de la Primavera Negra en Cuba en 2003, y tras su liberación se convirtió en uno de ellos. de las figuras representativas de la oposición en el oriente del país.

Fue arrestado por última vez el 11 de julio de 2021 cuando se unió al pueblo de Santiago de Cuba para protestar en las calles. La Dictadura exige que Ferrer prefiera morir antes que aceptar la deportación forzosa de Cuba. Abandonar su patria.

Pablo Manzo, 14 de mayo de 2023

