Entrevista al fotógrafo mexicano Dorian Ulises Lopez Macias

Además de la idea de una nación latinoamericana, ¿qué se esconde detrás de los estereotipos que se le atribuyen al pueblo mexicano, cuya gente usa sombreros y sueña con dejar su país para encontrar un refugio más próspero y seguro en América? ¿Aparte de la imagen de un país geográficamente enorme, diverso, con playas caribeñas y un espíritu caótico? Dorian Ulises López Macías enseña que hay mucho por descubrir. El joven fotógrafo mexicano se dirige al público a través de emocionantes y ruidosas escenas que retratan los diferentes rostros de este pueblo, centrándose sobre todo en los más libres, creativos, únicos. Las imágenes del fotógrafo nunca contienen expresión, la fuerza de sus sujetos se esconde, de hecho, detrás de la pureza y naturalidad de la toma. La comunidad queer mexicana y el mundo de la moda son dos temas con los que Dorian Ulises López Macias está fuertemente ligado, como se puede apreciar al observar sus fotografías, llenas de color y significado, una declaración en contra del sistema atrasado y machista. Escapa de convenciones y prejuicios. El artista quiere contar una nueva historia, y aquí encontramos una pequeña parte de ella.

Cuéntanos tu historia y el último proyecto en el que trabajaste

Crecí en un pequeño pueblo llamado Jesús María en la ciudad de Aguascalientes en el centro de México. Cuando tenía trece años, mi padre me regaló una cámara y me enseñó a usarla. Desde entonces la cámara y yo hemos sido inseparables. Durante mucho tiempo pensé en la fotografía como un pasatiempo y todo cambió cuando me mudé a la Ciudad de México. Empecé a trabajar como directora creativa de la revista ELLE México, por lo que la fotografía ha pasado de ser un hobby a un trabajo. Gracias a este puesto pude gestionar las editoriales de la revista, aprendí cómo funciona la producción del mundo de la moda y su lenguaje. Fue un período antes de que comenzara a hacer imágenes relacionadas con la moda y mi visión de México, es decir, una idea que implicaba proyectar gente local en la calle y jugar con elementos del patrimonio cultural y social de este país. .

Ahora estoy filmando el trabajo que se presentará en mi próxima exposición individual, que se llevará a cabo en Portland este verano. Además, estoy preparando una serie de videos inspirados en los sueños de jóvenes creadores mexicanos, las personas que más admiro, a quienes quiero rendir homenaje.

Foto cortesía: Dorian Ulises López Macías Foto cortesía: Dorian Ulises López Macías

¿Cuándo te diste cuenta y decidiste que la fotografía se convertiría en tu carrera y en tu vida?

Durante años no me consideré un fotógrafo. Pero no hace mucho, cuando revisé todo mi archivo fotográfico para armar el trabajo que exhibí en la Galería LaPau, me di cuenta de que ya me había convertido en un verdadero fotógrafo.

¿Hay algún evento, momento o persona que haya dado forma a tu visión creativa?

Llevo años haciendo fotografía callejera y de moda y eso es lo que quería hacer. Luego conocí a Carlos Castellanos (de In the Park Management) y empezamos a hacer películas juntos: ese momento cambió nuestras vidas para siempre. Se convirtió en productora de mis proyectos y comenzó su propia agencia de modelos. Juntos hemos cambiado la forma en que se percibe la moda en México.

¿Cuáles son las principales fuentes de inspiración?

El cine y mi México natal son sin duda mis mejores maestros, ambos me han enseñado que la belleza está en todas partes si abres el corazón.

Tus fotografías representan un lado verdaderamente único de tu México natal. ¿Qué historia le cuenta a la audiencia su “México”?

México tiene una rica tradición de arte surrealista, porque el propio México a veces parece surrealista; En mi trabajo siempre quise mostrar que México es un país asombroso y sofisticado y que debemos estar muy orgullosos de este lugar mágico y surrealista donde nacimos.

Los personajes representados en tus imágenes son extraordinarios y auténticos. ¿Qué buscas cuando fotografías un sujeto?

Puedo decir que me asombran los rostros, y tal vez sea esto lo que busco: una sensación de asombro capaz de dejarme sin aliento.

Tres talentos con los que quieres trabajar, artistas que no puedes permitirte perder

Me encanta Dominique Jackson, Los Pertitas (dos mujeres influyentes de México) y la banda Amberson.