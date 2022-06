En Monte Albán, la incómoda calidez entre ‘Heichero’ y el cielo y la tierra

… Luego, en el autobús de horas interminables, obligó al pequeño grupo a viajar a Tehuantepec en el Pacífico y de allí vía Tuxtla Gutiérrez vía el “tobillo” de México. Y, sobre todo, terreno ilimitado en las montañas mexicanas “Carredora”. En Oaxaca, embriagados por la mañana por el olor a chocolate que emanaba de la fábrica de abajo, fueron a un hotel recién construido. Por la tarde, por la noche, esa Trattoria -entraron sin querer- allí puedes sentarte en unas sillas majestuosas, de cuero y apoyabrazos y degustar la carne con un sabor clásico como el gobernador español del antiguo Poseidón. Frente a ella se renovó una lámina de agua corriente con un muro de mayólica

La historia del señor K.

“Horace, hay más en el cielo y la tierra que tus sueños filosóficos” (Shakespeare, Hamlet)

“Levantado. Es un estado de espera, pero sabiduría, y esa inversión es una invitación a mirar las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Fue una gran apertura para leer los arcanos mayores de Dorothy. Obviamente, en cambio, en el camino hacia la liberación de lazos difíciles pero esclarecedores, especialmente los autoimpuestos.’: “Mucha gente piensa que esto es una declaración de enfermedad o desastre. Están equivocados, no lo están. Este arco apunta a la necesidad de cambiar profundamente la propia existencia, y luego debemos determinar si lo sentimos, si estamos interesados, pero tenemos el coraje de poner nuestra mano en ello.

Por un pequeño análisis psicoanalítico esos cuatro caballetes fueron “um sí” y en ese momento, “después de cenar” qué increíble fue. Como también funcionó con mujeres inteligentes, la lectura del Tarot se convirtió en un medio aceptable y compartido -en contextos históricamente presentados, regidos por su Marx interior- para ir “en la agenda”. Sin embargo, hubo una vez, “química” fue el primero en decir. Y el juego de los grandes arcanos se convirtió entonces en una confirmación, deliciosa y anticipatoria.

Sin embargo, siempre hubo una curiosidad de que, detrás de esos símbolos, esos impulsos no eran otra cosa. De hecho, el encanto del misterio. Muy potente, se alimenta de ecos muy débiles. Muchos años después, cuando “leyó” su pasado, había un misterio racional en su mente. Todos sabemos cómo lograr predicciones sobre el futuro, ya sea arqueado o no. Aquellos con al menos un mínimo de atención e imaginación. Pero sobre el pasado … Sin embargo, esa noche, con esa joven y sin duda una mujer con amigos – una característica agradable, pero algo preocupante – todos leen el pasado. Una nota certera y abundante que todos se fueron, bouche béante.

La curiosidad por el misterio fue un pequeño camino paralelo que en realidad se entrelazaba con los diversos pasajes de su existencia. Luego de su pasada “lectura” se trasladó a México y Guatemala. Un maravilloso subcontinente. A diferencia del imperio azteca, que había estado sitiado durante algunos años por el salvajismo y la astucia de Hernán Cortés y sus trescientos hombres, los mayas de Yucatán habían resistido durante mucho tiempo a los españoles. Antigua Tikal: la ciudad-estado maya más grande, que data del siglo VIII a. C. – Monumentos, templos y artefactos, hubo un rico testimonio en Baton Rouge. La sabiduría de los arqueólogos enterró a muchos de ellos, en la agonía de su rápida descomposición si quedaban expuestos. L., poco más que una niña, trató de trepar entre los árboles que crecían en uno de esos antiguos Montrose, y las lágrimas de decepción se convirtieron en una sonrisa feliz cuando finalmente logró salir. No muy lejos, “la torre más alta de Centroamérica”. En realidad unos setenta metros, pero famosa, porque, no difícil de identificar, fue la torre que vio la amenaza de la “Peste Negra” en la “buena” historia del cine “Star Wars”.

El primer intento fue abandonado porque el sol pegaba con tanta fuerza, pero como las voces femeninas descendían desde arriba, incluso con tacones los zapatos se deslizaron por las escaleras a través del hurón para acceder a la torre, ¡ay! Camiseta como tiara en la cabeza contra ese sol implacable que subió con su hijo pequeño para subir las escaleras. Verde tropical intenso y exuberante como Obi-Wan Canopy.

Patio español en San Cristóbal de las Casas, usando el hermoso Hubli ahora comprado. Langosta catalana, casi o Mai, está en la playa de Porto Angel, no Porto Escondido, un turista en Salvador. Allí, en la colina salvaje dominante, “Kringa” montó un balneario esencial pero atractivo con una lluvia torrencial en medio de los árboles. La riqueza del Museo Antropológico de la Ciudad de México, a lo largo de los siglos, con la increíble revisión de los olmex y toltecas, casi un milenio después, Quetzalcóatl descubrió la “serpiente emplumada”, pero siempre en las mismas tazas y exhibición de las mismas estatuas. Gran disco de piedra grabado con la astronomía y astrología de los aztecas, pero nadie encontró la rueda.

Luego, en el interminable autobús de horas, obligó al pequeño grupo a viajar a Tehwandeb en el Pacífico y de allí a Tuxtla Gutiérrez por el “tobillo” de México. Y, sobre todo, terreno ilimitado en las montañas mexicanas “Carredora”. En Oaxaca, embriagados por la mañana por el olor a chocolate que emanaba de la fábrica de abajo, fueron a un hotel recién construido. Por la tarde, por la noche, esa Trattoria -entraron sin querer- allí puedes sentarte en unas sillas majestuosas, de cuero y apoyabrazos y degustar la carne con un sabor clásico como el gobernador español del antiguo Poseidón. Frente a ella se renovó una lámina de agua corriente con un muro de mayólica. zócalo, ciertamente no tan grande como la Ciudad de México, aunque Santo Domingo de Guzm வாழ்க்கைn estaba lleno de vida con su pesado barroco español y su oro. Todos ellos serán, próximamente, declarados “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO.

Mientras estaban en Siabas en San Cristóbal, aún no habían visto al Subcomandante Marcos que venía, pero éste perdió la oportunidad de visitar esa plaza en la parte remota de la Sierra Matre, donde, en los días festivos, el saber de los antiguos chamanes celebraba la ritos Con curas asombrosas. Aparte de Lourdes! Y habló de turistas con cámaras de chismes, que desaparecieron. Dos días en el jeep, sin niños que recoger.

Pero se puede volver a hacer de alguna manera en Oaxaca allá. Según la lengua náhuatl, luego de pasar Midla, el centro de la cultura zapoteca precolombina, nos dirigimos a las ruinas de Monte Albán. Entre los escenarios y las escaleras monumentales se encuentra la plaza principal, que es la parte ceremonial de la ceremonia, con piedras talladas para enumerar los lugares de victoria. Ciertamente horrible, según lo juzgado por “Dansantus”, es el hecho de que los prisioneros torturados y sacrificados estén tallados en un edificio lateral. Aquella gran plaza, situada a 1900 metros de altitud, le sugirió la idea de un antiguo y vasto laboratorio astronómico.

En las pistas, a la salida, entre otros vendedores de gemas y collares, una mujer combinaba su pequeña estatura, con un look muy vibrante como los colores que vestía, con los ojos completamente negros. Atractivo, casi un wu brusco, la miraba con interés en los collares, y como no sabía el idioma español se declaraba “hechischero”, un hechicero, un hechicero. Se pueden practicar experiencias de realidad “extraordinaria”. La sonrisa de respuesta fue más allá de la compasión contradictoria cuando los agudos ojos lo atravesaron. Entonces se dio cuenta de que ella lo estaba tomando en una especie de abrazo incómodo, y le pareció que habían comenzado a girar y que se levantarían al girar. Debajo, la gente se arremolinaba en pequeños grupos: “Dodos inyectores de sol, sompras”, pensó, diciendo que la mujer ya no era pequeña. No recuerda cuánto tiempo duró. Con un rostro curtido de piel campacina, una trama de largos cabellos blancos, una mirada simpática y patética hasta que un viejo indio les intercepta el camino.

Avergonzado por el asombro que sintió, y aún inseguro, preguntó qué camino tomar. “Todos los caminos son iguales”, resonó la respuesta en su idioma y se le escuchó decir: “Porque todos no fueron a ninguna parte”. “Bueno, podemos elegir un camino con un corazón”, siguió caminando el anciano. ¿Pero quién dijo eso? Esta debe haber sido su conclusión, más que algunos de los temas del expresionismo alemán, más que la cultura y el pensamiento de los indios nahuas. © Reproducción cedida

