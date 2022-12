“Guadalupe” en la provincia de Génova: hogar ligur de “Morenita”.

Altar del Santuario de Santo Stefano d’Aveto (Génova), dedicado a la Virgen de Guadalupe. de wikipedia, Foto de David Papalini. En la portada: Vista de la iglesia, tomada del sitio web oficial del Municipio de Santo Stefano d’Aveto (Génova)

En el municipio de Santo Stefano d’Aveto, en la provincia de Génova, apenas hay un edificio público, una actividad comercial o una vivienda privada que no tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe. Una naturalidad a la sociedad de Liguria que, desde fuera, inspira asombro Especialmente en estos días, cuando la Corte Suprema de Justicia de México está llamada a discutir una propuesta para prohibir la colocación de belenes navideños u otras decoraciones o símbolos que representen creencias religiosas, que naturalmente incluye imágenes y retablos que representan a la Virgen Morenita. , patrón de los Estados Unidos.

Nos dice que el vínculo de la comunidad de Santo Stefano de Aveto con la Virgen que se apareció en el monte Tebiac a Juan Diego Guahtladodzin abarca más de dos siglos. Don Emilio Nicolini es el párroco de la única iglesia en Italia dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe.

“El culto nació en 1802. Anton Domenico Rossi, estudiante de derecho de Santo Stefano, vio por primera vez la imagen de Tilma de Guadalupe en la iglesia jesuita de San Pietro in Piacenza. Quedó tan encantado que pidió a los religiosos que traer la imagen a Santo Stefano d’Aveto durante el verano. Una vez que se le concedió el permiso, pidió al consejo del pueblo que acudiera al sacerdote y preparara la habitación en un altar parroquial. La hija de la comunidad de Liguria La fe en María y los hechos milagrosos que golpeó a la comunidad, nació rápida y sencillamente una fortísima devoción, y en el mismo año, el 12 de diciembre de 1802, se celebró una fiesta solemne en honor a la Virgen de Guadalupe.En 1806, el Papa Pío VII, en la petición de la gente de Santo Stefano, trasladó la fiesta al verano. Aquí estamos en las altas montañas, a más de mil metros sobre el nivel del mar, y la temperatura puede ser severa en diciembre, por lo que para la fiesta litúrgica de San Rocco Entonces se decidió cambiarlo al primer domingo de agosto. Finalmente, en 1816, el Papa León XIII la eligió como Nuestra Señora de Guadalupe de Santo Stefano y todo Valdaveto.

¿Es la pintura que se encuentra hoy en el santuario la que el joven estudiante universitario trajo por primera vez a Santo Stefano d’Aveto?

“No. En 1811, el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Giuseppe Maria Doria Bumpfil, donó una nueva pintura de la Virgen de Guadalupe a la comunidad de Santo Stefano. Era una pintura familiar, de México, la primera reproducción de la Tilma, que viajó a Europa tras la aparición de la Virgen María a Juan Diego.Uno de sus antepasados, el príncipe Giovanni Andrea Doria, recibió del rey de España el acorazado que ganó en la batalla de Lepanto en 1571 para decorar la capilla privada dentro de su mausoleo.

Para el príncipe Doria, dicen las crónicas, la presencia de su icono mariano a bordo fue de gran ayuda en la amarga guerra contra el Imperio Otomano. Siglos más tarde, la misma imagen de María fue el centro de otras peticiones y colectas de oraciones, por la comunidad de Santo Stefano d’Aveto, que estaba seriamente amenazada por la invasión armada de las tropas nazis en todos los centros de Valdaveto.

“El 27 de agosto de 1944”, continúa don Emilio Nicolini, “en un intento de controlar el sector occidental de la línea gótica de los ataques partisanos, los nazis, dos semanas después de la masacre de Sant’Anna di Stasima, irrumpieron repentinamente en este. En el valle, rodearon a familias enteras y destruyeron todas las casas. Saquearon y quemaron. Fue un agosto sangriento, pero milagrosamente se conservó Santo Stefano d’Aveto. El ejército alemán pasó milagrosamente. Tres años después, en 1947, la parroquia El párroco de la época, Don Casemiro Todescini, construyó un monumento de piedra dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe.Agosto de ese año El 27, la comunidad de Santo Stefano fue colocada en la cima del cerro Magiorasca en acción de gracias por haber sido salvada de los pogromos nazis. .

¿Qué importancia tiene esta película para su sociedad actual?

“En estos seis años de ministerio sacerdotal en Santo Stefano, comprendí que Dilma de Guadalupe es un elemento fundamental para la comunidad de Santo Stefano d’Aveto. Nuestra Señora es parte de la identidad de esta comunidad. Esto no es un cuento popular, sino un amor filial. Santostephanesi, con asombro y asombro, nos separará del monte Tebiac donde se apareció María. Considerando los kilómetros, la figura llegada inesperadamente aquí en esta montaña, se siente elegida por la Virgen de Guadalupe».

¿Cómo ayuda en tu vida espiritual esta devoción que encontraste en el santuario?

“Mucha gente viene no sólo de la Riviera de Liguria, sino de todas partes de Italia para encontrarse con María, para demostrarle su amor y pedirle ayuda. Este aspecto me conmueve, me interpela, me anima y me confirma. El testimonio de la hermanos fortalece mi fe, consuela mi ministerio y me ayuda en mi vocación sacerdotal… Es realmente impresionante encontrar la mirada de la gente que viene al templo a escuchar sus oraciones, la gente se vuelve hacia ella como madre, y como madres, le encomiendan todo lo que llevan en el corazón, aunque las cruces queden, todos se van renovados, porque no estás solo en la batalla, hay alguien que te apoya y lucha contigo, descubres que la Madre está ahí. Por si fuera poco, se ve a Cristo yendo a María, en todos los santuarios, a la Madre. Y en los lugares de oración dedicados a Jesús se experimenta la paz y la plenitud que sólo Jesús puede darnos. Es un hecho que perdurará en toda la historia, y aunque suceda y nos alejemos de la fe, nunca olvidaremos ese día a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe o cualquier otra estatua mariana.

¿Cómo se celebra la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe?

“El 12 de diciembre celebramos la misa de la mañana, y luego, entre los caminos nevados, para los que van equipados con esquís, vamos en procesión al monte Maggiorasca y rezamos el rosario al pie de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ».