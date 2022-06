Errores latinos. México: Tequila y Fondue

Publicamos la contribución que apareció en Ticino7 en conjunto con LaRegion

Compré un boleto de avión a México en febrero hace dos años. Salida de Génova el 17 de marzo de 2020. Quince horas después de salir de Zúrich, en la mañana del 6 de abril de este año, estalló una epidemia. Mientras tanto, con el aeropuerto de salida, tanto mi lugar de residencia como el mundo han cambiado. Y, a su manera, México. No sé cómo era antes, pero ahora tengo un mes para engañarme de que entiendo cómo es.

Si hablas con un rumano sobre Milán, seguro que tarde o temprano te dirá que “lo más bonito de Milán es el tren a Roma”. En Roma, una parte de moda de la Ciudad de México, creo que solo harían la misma broma si hubiera un tren para conectar Toluca. Dicen que será tarde o temprano. De hecho, ya debería haber sido 2017, 2018, 2020 y este año también. Estará listo el próximo año. Y en los próximos dos años. Además, en esta versión latinoamericana del conflicto de Aquiles y la Tortuga, parece apropiado describir al México moderno, aunque provenga de la antigua Grecia, donde la velocidad no es una virtud, sino sólo una forma de salir. Da un paso atrás para aquellos que se lo tomaron con calma.

Fui a Toluca en bus. Leí que no había nada que ver, y me gustó la idea de entrar a México por la puerta de atrás, ganando sin tomar los atajos que te llevan directo a las blancas playas de Cancún o a la cima de las pirámides. Cuando subo al autobús, lo primero que veo es un gran cartel: no usa secador de pelo ni rizador, ilustrado con fotos claras. Aparentemente, algunas personas han ido más allá en el pasado pensando que es mejor lidiar con platos calientes en rutas de transporte congestionadas que viajan a través de huecos y curvas. Son unos mexicanos peligrosos, pero ya me caen bien.

¿Qué estoy haciendo aquí?

Al final del trayecto, cuando el autobús me deja en una autopista a un kilómetro del centro, ya me queda menos que gustar, y me siento como perros abandonados en la autopista: un móvil y un perro me recoge Uber, un Perro bastante afortunado en general. Cuando por fin llego al hotel, dejo caer mi maleta y empiezo a vagar por las calles: lo que más me fascinaba del centro de la ciudad era que no había nada, absolutamente nada, que te impresionara. Sin esperanza, tomo unas fotos por accidente para decir que he estado en Toluca: un policía se me acerca y me pregunta qué estoy fotografiando y qué estoy haciendo allí. Era turista, y la idea de ser europeo no les convencía.

Pero hay una razón para ir a Toluca, y se llama la Wagida Negra del Portal, una especie de asador anónimo con un largo mostrador, que a primera vista sobresale por una cosa: la cola. La multitud allí me da ganas de irme, y luego recuerdo que no hay nada más que hacer (otra atracción real, cosmovitral, una especie de jardín botánico decepcionante rodeado de vidrieras, que lo cambia todo. Transpirando en la sauna a los diez minutos. ) Entonces espero, miro el menú: Les llaman tortas, pero son bocadillos, los mejores que he comido en mi vida. Y sencillo: chorizo ​​triturado (rojo o verde, si prefieres la toluccina original), queso, una salsa verde picante y tomates. Cuando la línea detrás de mí se vuelve a formar, me doy cuenta de que un sándwich es demasiado bajo. Pero es tan delicioso, planeo volver por la noche.

Ciudad de Carabina

Mientras tanto encontré la panini shop, totalmente familiarizada con el símbolo histórico del palatino, y durante unos días la habitual bebida local carabina hecha a base de puré de ananá (se agregan al gusto. Otras cosas, corteza de cascara, un arbusto con propiedades laxantes) : es nuevo, sin mencionar helado Parece un poco de alcohol. De hecho, el internet dice que la gente de Toluca está muy orgullosa de la bebida Toluca que viene de Cuba. Puede ser, pero no he visto a Carabina bebiendo en dos días en Toluca. La comida me persigue incluso cuando no me gusta: un automóvil a menudo se para debajo de la ventana de mi hotel, explotando el tintineo de regatón de una cadena de pollo frito y frito.El Polo BechcónAhora que memoricé y aprendí -más allá de mí mismo- esta es la canción que más he estado murmurando desde ese momento. Se lee: “El Bechukon, El Bechukon, Don Grande Como Ann Sauvour“.

Oye, pero eso…

El día de alguna manera pasa, y después de un recorrido por el mercado, donde encuentro el loco interés de los mexicanos por Spider-Man colgando por todas partes, regreso a la Vagida Negra del Portal. Esta vez no pedí un sándwich, sino tres. Mientras espero en el club para decir mi nombre, por la ventana, frente a los escritorios al aire libre, veo a un niño bailando y girando bajo las arcadas al lado del estéreo portátil.

por Michael Jackson El bailarín -chaqueta blanca, chaleco blanco, camisa y pantalón negro- cubre todos los números como lo estuvo en Las Vegas. Obviamente es ridículo entre sus expresiones caricaturescas y demasiado entusiastas y sus triples transeúntes que caminan por la luna, pero confía tanto en sí mismo que no pude evitar admirarlo. Para mí, quién sabe, con ese entusiasmo creo que me hubiera convertido en el bailarín principal. New York Times. En fin, se ve que se divierte y baila gratis: de hecho, lo hace, porque vive de los privilegios (o eso parece) que le dejan los transeúntes. Disfrutando de uno de los cortocircuitos que solo te puede dar la basura, no podía apartar mis ojos y mi teléfono de él donde lo alto y lo bajo, no puedes entender el límite entre lo que quieres y lo que persigues. Hace que sea aún más absurdo que baile a tres pies de distancia de un policía que lo ignora. El problema ahora es que tengo más horas de escenas de este tipo bailando en mi celular que Francis Ford Coppola. Ahora el Apocalipsis.

VALLE DE BRAVO

Quiero pasar una noche más en Toluca, pero si salgo y voy a la ciudad, me detendré solo. Al día siguiente, otro autobús que se dirige más hacia el oeste a Valle de Bravo, uno de los muchos “Pueblos Mágicos” y ciudades “mágicas” de México, puede revelar una especie de marca doc por alguna razón: Valle de Bravo se lo merece. Algunos lo anuncian como lago de Como en Suiza o México, quizás porque hay un lago, entre otros, que puede ser artificial. Pero las verdaderas similitudes son difíciles de encontrar: la luz, la calidez y, sobre todo, las contradicciones son inmediatamente tan fuertes que te alejarás de cualquier idea de Europa. Porsche y los SUV de última generación pasan junto a escarabajos cansados, estacionados frente a Ford más antiguos, cuya carrocería está más oxidada que pintada. El bar de moda con sillas de diseño no tiene pan al lado de una panadería, y para llegar al exclusivo club de golf hay que pasar por esas tiendas sin señalizar en las que no sabes lo que venden hasta que entras. A veces incluso más allá: por lo general, hay bolsas de plástico grandes con chips con sabor a queso en la entrada, pero puedes encontrar juguetes, teléfonos, animales pequeños, cruces. Junto al lago, hay un edificio con un helicóptero dentro de una ventana.

Suiza (lugar inesperado)

El rincón más mágico del Pueblo mágico es la Plaza de la Independencia, donde México te da una bofetada, busca una banca a la sombra de su principal preocupación, entre los limpiabotas leyendo el periódico, los niños corriendo con la cara de anciano y los adultos no pensar en ello. Desde la plaza me dirijo hacia el desembarcadero, donde, además de dos barcos-restaurante y unas cuantas barcas pequeñas, coloridas y muy caras, los lugareños llevan a los turistas a pasear por el lago. Mientras vuelvo a subir al centro, noto una bandera suiza pintada a la altura de la acera, y luego otra, arriba, Rincón Suizo: tengo curiosidad y meto la cabeza adentro. Una voz desde adentro se disculpa, hoy es el día de cierre, la puerta está abierta solo porque están limpiando. Habiendo dicho que quería ver el lugar porque vivo en Suiza, el cuerpo también viene con un cuello en V dentro de una camiseta blanca.

Un sonriente caballero cincuentón, que llegó a Valle de Bravo, te revive cuando decides que ya no puedes hacer nada en el lugar donde naciste, y tú también puedes seguirlo. Su nombre es Jean Paul y en su vida anterior dio leche a las vacas en La Sox-de-Funds, donde arrojó piedras desde Francia. Interesado en el teatro, fue a París para una clase de actuación, que en un momento se convirtió en una gira por México. Los otros regresaron, y él se detuvo aquí, y en este lugar al que llaman Suiza sin razón aparente. El único restaurante suizo en el estado parece ser el suyo, y yo no lo podía creer -durante tantos años- había viajado a lo largo y ancho de Latinoamérica y nunca lo había visto. Lo que esperarías de un restaurante suizo en un rincón de México es de difícil acceso y alejado de los circuitos turísticos clásicos: chipotle, trucha ahumada, camarones o efod, planta medicinal con sabor a regaliz. Por los mayas y aztecas.

Sabores alpinos

También se han convertido en bastardos los asados ​​que incluyen ingredientes locales. Jean Paul dice que no puede hacerlo de otra manera y que la comida suiza intransigente no atraerá suficientes clientes. En queso, sin embargo, no hay excepciones, si se trata de la patria. La situación con el vino pedido desde Argentina es diferente. Alguien, tal vez Suiza -todavía lejos- como si no debiéramos escucharlo me dice en voz baja: “Sabes, esto es lo mejor, y lo que menos me cuesta”. De vez en cuando pone sobre la mesa botellas de nocino y amargos alpinos, pero “no los muevas, van con mezcal y tequila”. Me invita a almorzar al día siguiente, y me encantaría probar esta fondue de chipotle en la terraza con vista al restaurante griego con vista al lago mexicano, que se hace llamar suizo, pero realmente no hay tiempo, debo regresar a Toluca. Esa noche. De allí seguiré a Puebla, donde ya no me desplazarán los alimentos y las banderas de la Cruz Roja, sino el vino y una extraña ley que algo dirá de su nombre: “Le Seca”.