Ajolote: qué es y dónde vive

Según las antiguas creencias aztecas, Axolotl era el dios del rayo y el fuego, también conocido como Xolotl, que se convirtió en salamandra para escapar del sacrificio.

De hecho es un Cascada única Descendiente de ascendencia mexicana, capaz de reproducir partes del cuerpo perdidas y mantener una apariencia juvenil a lo largo de su existencia.

La pronunciación correcta es ack-suh-lah-tuhl, pero en italiano se llama absolotto y es muy querido por los niños por su diversión y buena característica.

Características Ajolote

El rasgo característico del ajolote es que las patas palmeadas, la cola y la aleta dorsal están colocadas por todo el cuerpo y las branquias con plumas que sobresalen de la cabeza se asemejan a la melena.

Los ejemplares adultos son capaces de respirar a través de sus encías y piel.

Su animal de boca invertida siempre está sonriendo.

En cuanto al color de la piel, es de color gris pardusco con manchas oscuras en la naturaleza, y las orejas cautivas son rosadas y el cuerpo blanco, a menudo definido como albino.

Debido a que es capaz de reproducirse y vivir en cautiverio, a menudo se cría como mascota, especialmente cuando se convirtió en el protagonista de la saga de dibujos animados japonesa Pokémon.

Al ser un animal solitario, no quiere el contacto físico y si decides adoptar uno, se recomienda no molestarlo para no causarle estrés.

Ajolote electricidad

Este animal come huevos, moluscos, gusanos, crustáceos y pequeños peces, que son succionados con avidez por la boca.

Así que este es un carnívoro depredador.

El ajolote está en peligro de extinción

A pesar de su capacidad para vivir y reproducirse en cautiverio, los ejemplares silvestres se encuentran en grave peligro de extinción debido a la continua degradación de su hábitat natural.

En el pasado, cerca de la Ciudad de México, en realidad había muchos lagos altos que ahora estaban contaminados o secos para acomodar el concreto.

Otra de las razones de la disminución del xolotl es su consumo de carne, ya que es uno de los ingredientes más apreciados y deseados en la cocina mexicana.

Cómo se reproduce el ajolote

Axolotl alcanza la madurez sexual en un año, mientras que la temporada de apareamiento comienza en febrero.

Los modelos masculinos buscan hembras usando feromonas y realizan un baile de cortejo durante el cual mueven el cuerpo y la cola debajo de ellas.

Las mujeres pueden manifestar su consentimiento dando el codo con el bozal; En este punto están listas para recolectar los bolsillos de esperma depositados por los machos en el fondo del lago.

Para realizar esta función, las hembras utilizan una cavidad corporal especial, que permite que los huevos sean fertilizados.

Suelen poner unos trescientos huevos por apareamiento, pero pueden llegar hasta los mil.

Los huevos suelen depositarse sobre rocas, que están lejos de los depredadores y eclosionan con total autonomía.

Vida útil del ajolote

La vida útil de una mascota cautiva es de hasta quince años.

Cabe señalar que puede vivir en estado laval sin transformarse en un animal terrestre y a este fenómeno se le llama neodino.

lugar para tomar el sol

Encontrado en la naturaleza, Soloto vive en el lago Xochimilco, un suburbio de la Ciudad de México.

Además, a diferencia de otras salamandras, vive exclusivamente en ambientes acuáticos.

Aunque se puede criar como mascota, está prohibido en muchas partes del mundo porque se teme que, tras su posible supervivencia, pueda fusionarse con las especies nativas de las cascadas.