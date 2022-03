Bonelli: Los cómics salen esta semana

Todos los cómics editados por Sergio Bonelli publicará En la semana del 14 de marzo al 2022 2022 en quioscos, tiendas de historietas y librerías.

Jagore Classic 37 – Alarma en Darkwood

Formato: 16 × 21 cm, color

Páginas: 80

Salida: 15/03/2022

Tema: Nolita Guido

Guión: Nolita Guido

Mapas: Ferry Cullino

Colores: Cómics GFB

Cubrir: Ferry Cullino

El viejo Lawson y su nuera Diana se salvan de la decepción del malvado Stone, y Johor y Chico regresan a Darkwood, ¡pero pronto se meten en problemas mexicanos y Mingo de Taraska los atrapa! Spirit with the Hutset tendrá que enfrentarse a la traición del líder indio para liberar a su amigo, pero los dos héroes no tienen paz…