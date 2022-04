Inflación y valores del mercado: según Juventus, Napoli, Sampdoria, Génova y Empoli

Casi doscientas páginas de tablas, figuras y detalles revelan todo sobre operaciones de mercado que, según el fiscal federal, han llevado ganancias de capital “a valores superiores a los permitidos por los principios contables”, alterando así los balances de los clubes. Este es el contenido de la remisión que se notificó ayer a once clubes, cinco de los cuales son de la Serie A (Juventus, Napoli, Génova, Empoli y Sampdoria), que incluye a 61 personas, entre directivos y miembros de la junta, llamados a aprobar el presupuesto económico. declaraciones: que van desde Agnelli y Parachi y Nedved hasta De Laurentiis con su mujer e hijos, pasando por los expresidentes de la Samp y los genoveses Ferrero y Preziosi. Los otros clubes participantes son Pisa y Parma en la Serie B, Pescara y Pro Vercelli en la Liga Pro, Novara y Chievo, ya no afiliados.

Los hombres del fiscal Giuseppe Schenh examinaron cuidadosamente todas las operaciones reportadas por Covisoc con un memorando fechado el 19 de octubre de 2021 luego de monitorear las actividades en las temporadas 2019-20 y 2020-21. Se trata de 18 operaciones realizadas en una posición cruzada, “sin (o limitado) impacto financiero”, pero en catorce “los mismos jugadores no fueron empleados por la empresa compradora”. De hecho, la práctica estipulaba que fueran cedidos temporalmente al mismo club que los vendió oa un club de categoría inferior. En todos los casos, las transacciones permitieron a las empresas registrar “ganancias de capital significativas en el estado de resultados, lo que cambia la vigencia del período contable”. En cuanto a la primera división, Juventus aparece en 15 operaciones, Napoli en una (una con Lille por Ossimine), Sampdoria en tres operaciones, Génova y Empoli en una. En cuanto a los demás, Parma en dos, Pisa, Pescara, Pro Vercelli, Novara y Chievo en uno.

Valor ajustado

–

Una de las cosas más interesantes de la remisión es cómo el fiscal determina -mediante una serie de criterios determinados- el valor “verdadero” de los 59 jugadores analizados, mientras muestra en blanco y negro cuán significativo es el cambio. Así nos enteramos que en la polémica operación Juventus-Barcelona, ​​Miralem Pjanic fue vendido al precio “correcto” (60 millones 842 mil) y que el valor atribuido a Arthur no está en disputa: el problema son Márquez y Pereira, que son ficticio. Plusvalías de 6,2 y 6 millones, respectivamente. Otro nombre conocido, Cancelo, el fiscal no planteó dudas sobre el trato con el Manchester City: 65 millones convencen a todos. Distinta fue la situación en la operación Sampdoria de la Juve con Odero, Peters y Molly como campeones, recibiendo el portero 20 millones por un “valor ajustado” (según determina la fiscalía) 13, con una plusvalía posterior de 7. También visto en Rovella en el acuerdo de Jovilla de Génova con Petrelli y Portanova: el precio es de 18 millones, el valor ajustado es de 6, y por lo tanto la plusvalía es de 12. Y los propios Portanova (10 millones contra 2 del valor ajustado) y Petrelli (8 millones contra una). Llegamos al caso Osimene: el jugador llegó al Nápoles procedente del Lille por 71 millones 250 mil euros, valor ajustado de 52 millones. Pero lo que llama la atención es la diferencia de jugadores enviados (con muy poca suerte) a Francia: como el joven Ciro Palmieri (precio 7 millones, valor correcto 100 mil euros), Luigi Liguori y Claudio Manzi (4 millones para Napoli). y 100.000 de la Fiscalía), Orestis Karnezis (5 millones 130.000 vs. 500.000). En términos absolutos, está claro que los dos nombres menos importantes que poseen los clubes participantes, según la acusación, se han impuesto.